Στη διεθνή διάσκεψη για την ειρήνη στην Ουκρανία τον Ιούνιο ο Βαρθολομαίος

Με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο επικοινώνησε την Παρασκευή ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προκειμένου να μεταφέρει τις ευχές του ιδίου και του ουκρανικού λαού για το Πάσχα και να τον προσκαλέσει και προσωπικώς να παραστεί στη διεθνή διάσκεψη για την ειρήνη στην Ουκρανία.

Η διεθνής αυτή συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στη Λουκέρνη της Ελβετίας τον προσεχή Ιούνιο και θα συμμετάσχουν αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων από όλον τον κόσμο.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης ενημέρωσε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι θα παραστεί στη διάσκεψη, ανταποκρινόμενος και στην επίσημη πρόσκληση της προέδρου της Ελβετίας, την οποία του επέδωσε, την προηγούμενη ημέρα, ο επικεφαλής του γενικού προξενείου της Ελβετίας στην Κωνσταντινούπολη Ρόλαντ Μπρουν, παρουσία και του γενικού προξένου της Ουκρανίας Ρομάν Νεντίλσκι.

Απευθυνόμενος στον πρόεδρο της Ουκρανίας, ο Οικουμενικός Πατριάρχης εξέφρασε την χαρά του για την επικείμενη συνάντησή τους στην Ελβετία και επανέλαβε την αμέριστη στήριξη του Οικουμενικού Πατριαρχείου προς τον δοκιμαζόμενο από τον πόλεμο ουκρανικό λαό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

