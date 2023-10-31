Η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Αττικής, βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα καθώς οι κλιματολογικές συνθήκες έχουν συμβάλει στην αύξηση του Ασιατικού κουνουπιού τίγρη και με έγγραφό της, προς τους χωρικούς αντιπεριφερειάρχες, τους δημάρχους και τους αρμόδιους φορείς, ζητά τη λήψη επιπλέον μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Στο έγγραφο σημειώνεται ότι «ενώ αναμένεται αύξηση της όχλησης από τα συγκεκριμένα κουνούπια, δεν συντρέχει λόγος υπέρμετρης ανησυχίας καθώς το Ασιατικό κουνούπι τίγρης είναι ικανός διαβιβαστής ασθενειών οι οποίες δεν υπάρχουν στη χώρα μας (Chikungunya, Zika και Δάγκειου πυρετού), ενώ δεν εμπλέκεται στον κύκλο της ασθένειας του Ιού του Δυτικού Νείλου».

Ωστόσο τα στοιχεία των μετρήσεων κατά τις τελευταίες εβδομάδες έδειξαν πολύ υψηλούς πληθυσμούς του Ασιατικού κουνουπιού τίγρη σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές για πολλές περιοχές της Περιφέρειας Αττικής. Με το φαινόμενο να αποδίδεται στις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν τις τελευταίες εβδομάδες, (υψηλά ποσοστά υγρασίας, σποραδικές βροχοπτώσεις, υψηλές θερμοκρασίες).

Σημειώνεται ότι οι υπηρεσίες της Περιφέρειας συνεχίζουν το έργο των τακτικών εφαρμογών (στοχευμένοι ψεκασμοί) και εφόσον κριθεί απαραίτητο για λόγους δημόσιας υγείας, θα προχωρήσουν και σε έκτακτες εφαρμογές».

Όπως είναι γνωστό η Περιφέρεια, στο πλαίσιο του Προγράμματος Διαχείρισης Κουνουπιών 2021-2023 σε συνεργασία με το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο πραγματοποιεί σε μόνιμη βάση καταγραφή της παρουσίας και της εποχιακής διακύμανσης των κουνουπιών στην Αττική μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου εντομολογικής παρακολούθησης.

Οδηγίες προστασίας

Για την ορθή διαχείριση του συγκεκριμένου είδους κουνουπιού και την αποφυγή της αυξημένης όχλησης, απαιτείται η συνεισφορά τόσο των αρμόδιων φορέων, όσο και των πολιτών.

Με δεδομένο ότι η παρουσία των κουνουπιών σχετίζεται με την παρουσία στάσιμου νερού προτείνεται:

Για τους Δήμους και λοιπούς αρμόδιους φορείς που έχουν την ευθύνη των προγραμμάτων καταπολέμησης των κουνουπιών στους δημόσιους χώρους στο αστικό περιβάλλον:

να συνεχίσουν τις ενέργειές αντιμετώπισης και να πραγματοποιούν πάντα έλεγχο αποτελεσματικότητας μετά από οποιαδήποτε ενέργεια. Ειδικότερα για τα ανοιχτά φρεάτια και τα σημεία απορροής όμβριων υδάτων θα πρέπει να γίνονται οι ενδεδειγμένες εφαρμογές με προνυμφοκτόνο και να καθαρίζονται συχνά ώστε να μην παρεμποδίζεται η ροή του νερού προς το δίκτυο

Για τους πολίτες, με στόχο την αποφυγή της αύξησης των κουνουπιών στο σπίτι και στους γύρω χώρους, καθώς τα κουνούπια αυτά αφήνουν τα αυγά τους σε μικρές εστίες στάσιμου νερού:

Αντικατάσταση νερού σε πιατάκια αδέσποτων ή δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς σε τακτά χρονικά διαστήματα (λιγότερο από εβδομάδα).

Τα πιατάκια από τις γλάστρες να αδειάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα (λιγότερο από εβδομάδα).

Βρύσες που στάζουν, αυτόματα ποτίσματα ή άλλες υδραυλικές εγκαταστάσεις με διαρροές μπορούν εύκολα να δημιουργήσουν μικρές εστίες λιμνάζοντος νερού όπου αναπτύσσονται κουνούπια και πρέπει να διορθώνονται άμεσα.

Τα λούκια και οι υδρορροές στη σκεπή πρέπει να διατηρούνται καθαρά καθώς εύκολα φράζουν από φύλλα ή κλαδάκια δένδρων και συγκρατούν το νερό της βροχής.

Αντικατάσταση νερού σε σιντριβάνια, μεγάλα ανθοδοχεία ή άλλες παρόμοιες διακοσμητικές κατασκευές τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα.

Μικρές ή μεγάλες λακκούβες στο χλοοτάπητα ή σε άλλα σημεία του κήπου που μπορούν να συγκρατήσουν νερό περισσότερο από μία εβδομάδα θα πρέπει να παραγεμιστούν με χώμα ή να αποστραγγίζουν καλά.

Παιδικές πισίνες, κουβαδάκια ή άλλα παιχνίδια που συνήθως αφήνονται μόνιμα στην αυλή ή στον κήπο θα πρέπει να τοποθετούνται σε κατάλληλα σημεία ώστε να μην μαζεύουν το νερό της βροχής.

Δοχεία, βαρέλια, παλιά λάστιχα αυτοκινήτων ή ακόμη και σε μικρά τενεκεδένια κουτιά που πολλές φορές υπάρχουν ξεχασμένα σε κάποια γωνία του κήπου πρέπει να απομακρύνονται ή να φροντίζουμε ώστε να μην παραμένει στάσιμο νερό στο εσωτερικό τους ανοίγοντας τρύπες στον πυθμένα τους ή σκεπάζοντάς τα.

Εξαιρετικά σημαντική κρίνεται η συνεισφορά των στη γενική προσπάθεια μείωσης των αναρίθμητων μικρών εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών που υφίστανται σε ιδιωτικούς χώρους.

Τέλος πενθυμίζεται ότι για την αποφυγή της όχλησης συνίσταται η χρήση προστατευτικών μέτρων, π.χ. εντομοαπωθητικών, κουνουπιέρας ή σήτας παραθύρων κλπ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.