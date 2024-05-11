Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ζήτησε χθες Παρασκευή τη διεξαγωγή έρευνας για τους ομαδικούς τάφους που ανακαλύφθηκαν κοντά σε νοσοκομεία στη Λωρίδα της Γάζας.

Τάφοι με εκατοντάδες πτώματα ανακαλύφθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες κοντά στο νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιούνις και το Αλ Σίφα στην πόλη της Γάζας.

Τον προηγούμενο μήνα, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα εξέφρασε αποτροπιασμό εξαιτίας αναφορών από παλαιστίνιους αξιωματούχους ότι ορισμένα από τα πτώματα που βρέθηκαν σε ομαδικό τάφο είχαν δεμένα τα χέρια τους.

Νοσοκομεία και υγειονομικές δομές πρέπει να προστατεύονται βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

Το Ισραήλ απορρίπτει ως αβάσιμες τις κατηγορίες ότι στρατιώτες του έθαψαν πτώματα Παλαιστινίων σε ομαδικούς τάφους, υποστηρίζοντας ότι ορισμένοι τάφοι εξετάστηκαν στο πλαίσιο της έρευνας για τους ομήρους που εξακολουθούν να αγνοούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

«Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ζητεί άμεσες, ανεξάρτητες, ενδελεχείς, αναλυτικές, διαφανείς και αμερόληπτες έρευνες για τους ομαδικούς τάφους που ανακαλύφθηκαν στα νοσοκομειακά συγκροτήματα Νάσερ και Αλ Σίφα στη Γάζα», αναφέρει η ανακοίνωση της βρετανικής αποστολής στα Ηνωμένα Έθνη, στην οποία υπογραμμίζεται ότι πρέπει να υπάρξει «λογοδοσία για παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου».

Τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ εξέφρασαν τη βαθιά τους ανησυχία σχετικά με τις αναφορές για την ανακάλυψη ομαδικών τάφων κοντά στα νοσοκομειακά συγκροτήματα Nasser και Al Shifa στη Γάζα, όπου είχαν ταφεί εκατοντάδες άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων γυναικών, παιδιών και ηλικιωμένων.

Τα μέλη επανέλαβαν το αίτημά τους να συμμορφωθούν όλα τα μέρη σχολαστικά με τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του διεθνούς δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως όσον αφορά την προστασία αμάχων και πολιτικών αντικειμένων και επιβεβαίωσαν τη σημασία να επιτραπεί στις οικογένειες να γνωρίζουν την τύχη και την τοποθεσία των αγνοουμένων συγγενών τους, σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο.

Σύμφωνα με τη δήλωση του Συμβουλίου Ασφαλείας, όλα τα μέρη θα πρέπει να εφαρμόσουν άμεσα και πλήρως τα ψηφίσματα 2728 (2024), 2720 (2023) και 2712 (2023).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

