Κουνούπια μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου, ενοχλούν μεγάλο μέρος των κατοίκων της Περιφέρειας Κρήτης, καθώς οι αυξημένες θερμοκρασίες, ευνοούν την αναπαραγωγή τους, δείχνοντας την προσαρμοστικότητα των κουνουπιών στις συνθήκες κλιματικής αλλαγής, όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αναπληρωτής διευθυντής στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Δρ Αντώνης Παπαδάκης. Ενώ τα προγράμματα καταπολέμησης κουνουπιών κάθε χρόνο ολοκληρώνονται στα τέλη του Οκτώβρη, φέτος οι αυξημένες θερμοκρασίες, ως αποτέλεσμα της κλιματικής κρίσης, εξακολουθούν να απασχολούν την Διεύθυνση, η οποία συνεχίζει, όπως είπε ο κ. Παπαδάκης, την καταγραφή των πληθυσμών των κουνουπιών, τα είδη τους, αλλά και τα παθογόνα που μεταφέρουν.

«Δυστυχώς, βιώνουμε τα αποτελέσματα της κλιματικής κρίσης. Λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών για την εποχή, εξακολουθούμε να έχουμε πολλά κουνούπια αλλά και όχληση από πολίτες ότι τους τσιμπούν τόσο την ημέρα όσο και τη νύχτα» ανέφερε ο κ. Παπαδάκης, ο οποίος συμπλήρωσε ότι μέχρι και τα μέσα περίπου Ιανουαρίου, εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη χρήση εντομοαπωθητικών σκευασμάτων, που είναι αποτέλεσμα των θερμοκρασιών που ξεπερνούν τους 15 βαθμούς, «αφού για να μπορέσουμε να πούμε ότι δεν υπάρχει αναπαραγωγή, οι θερμοκρασίες πρέπει να είναι κάτω των 10 βαθμών κελσίου».

Όπως τόνισε ο κ. Παπαδάκης ως Περιφέρεια η Κρήτη, συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την καταπολέμηση των κουνουπιών, με επισήμανση από τον ίδιο τον περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη, να είναι η μεταφορά και εφαρμογή στο νησί, όλων των καλών πρακτικών που υλοποιούνται και αφορούν στα κουνούπια και την αντιμετώπισή τους. «Υπό αυτό το πρίσμα, νομίζω ότι η Κρήτη ως περιφέρεια είναι από τις πρώρες που εφαρμόζουμε το πρόγραμμα καταγραφή των πληθυσμών των κουνουπιών, τα είδη που έχουμε, αν μεταφέρουν παθογόνα κλπ. Επίσης, εν μέσω αυτού του προγράμματος, ακόμη και Ιανουάριο μήνα αν συνεχιστούν οι υψηλές θερμοκρασίες και εφόσον χρειαστεί, θα προχωρήσουμε και σε καταπολέμηση» τόνισε ο αναπληρωτής διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, ο οποίος πάντως ανέφερε ότι έχει δοθεί βαρύτητα στο αιγυπτιακό κουνούπι «Τίγρης», το οποίο όπως τόνισε «δεν θέλουμε να το δούμε με τίποτα στην Κρήτη». Πρόκειται όπως είπε ο κ. Παπαδάκης για ένα κουνούπι “χωροκατακτητικό”, το οποίο αν έρθει και δεν το εντοπίσουμε άμεσα, θα παραμείνει, όπως παρέμεινε και το ασιατικό κουνούπι “Τίγρης” που έχει επιφέρει πολλά προβλήματα». Για το λόγο αυτό άλλωστε όπως επισήμανε ο κ. Παπαδάκης, στις πύλες εισόδου του νησιού, τα λιμάνια και τα αεροδρόμια, παραμένουν οι παγίδες, ούτως ώστε αν γίνει αντιληπτή η είσοδoς του κουνουπιού αυτού στο νησί, «να σημάνει συναγερμός ούτως ώστε να μην το αφήσουμε να παραμείνει».

Όπως επίσης ανέφερε ο αν. δ/ντης Δημόσιας Υγείας Δρ Αντώνης Παπαδάκης για πρώτη φορά το 2024, παράλληλα με το εκτελούμενο τριετές έργο καταπολέμησης, η Περιφέρεια θα υλοποιήσει τις παρακάτω συμπληρωματικές δράσεις: Το πρωτοποριακό πρόγραμμα παρακολούθησης δραστηριότητας κουνουπιών τους χειμερινούς μήνες εξαιτίας της κλιματικής κρίσης με τίτλο «Δράσεις παρακολούθησης πληθυσμών ειδών κουνουπιών κατά τη χειμερινή περίοδο με τη συλλογή εντομολογικών δεδομένων κάνοντας χρήση κατάλληλων παγίδων κουνουπιών CO 2 – φωτός». Επιπλέον, θα υλοποιηθούν δράσεις παρακολούθησης του πληθυσμού ξενικών χωροκατακτητικών ειδών με τη χρήση ειδικών παγίδων BG – GAT (Gravid Aedes Trap) στις βασικές πύλες εισόδου της Περιφέρειας (με έμφαση στο Aedes aegypti προκειμένου να αποτρέψουμε την εγκατάστασή του), αλλά και δράσεις εκτίμησης επιδημιολογικού κινδύνου πιθανής εγχώριας μετάδοσης της ελονοσίας με τη συλλογή δημογραφικών ή και άλλων κρίσιμων στοιχείων σε περιοχές όπου διαμένουν και εργάζονται εργάτες γης, όπως και δράσεις αξιολόγησης σε τοπικό επίπεδο της παραγωγικότητας του δικτύου ανθρωπογενών λυμάτων, με τη συλλογή δεδομένων ποιοτικού χαρακτήρα που αφορούν τη διαχείριση των ανθρωπογενών εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών στο αστικό σύστημα (με έμφαση στην καταγραφή των σηπτικών βόθρων).

«Με την υλοποίηση όλων αυτών των δράσεων, η Περιφέρεια Κρήτης στοχεύει στην ενίσχυση των πολλαπλών φραγμών μετάδοσης ασθενειών από κουνούπια ταυτόχρονα με τη διασφάλιση πολλαπλών οφελών που αφορούν μεταξύ άλλων στην ενίσχυση της προστασίας της Δημόσιας Υγείας μέσω της καλύτερης αποτύπωσης και αξιολόγησης του επιδημιολογικού κινδύνου (ιός Δυτικού Νείλου, Ελονοσία, Δάγκειος πυρετός κλπ), την αξιολόγηση της όχλησης καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, αλλά και τη μελέτη της διακύμανσης των ακμαίων πληθυσμών κουνουπιών χωροκατακτητικών» επισήμανε ο κ. Παπαδάκης, συμπληρώνοντας ότι σημαντικά είναι τα αποτελέσματα και από τις ενημερωτικές εκδηλώσεις που έχει διοργανώσει η Περιφέρεια για την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση των κατοίκων σχετικά με το έργο καταπολέμησης κουνουπιών τα τελευταία δύο χρόνια στο Ηράκλειο Κρήτης. Μάλιστα, όπως επισήμανε, μέσα στο 2024 θα πραγματοποιηθούν τέσσερις επιμέρους ενημερωτικές εκδηλώσεις στις πρωτεύουσες και των τεσσάρων Περιφερειακών Ενοτήτων ενώ, έκανε γνωστό ότι θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική ημερίδα αναφορικά με τον επιδημιολογικό κίνδυνο και τους τρόπους αντιμετώπισης του στην Κρήτη και ευρύτερα στην Ελλάδα.

Άλλωστε, από 01/04/2024 θα τεθεί σε λειτουργία, όπως κάθε χρόνο από το 2020 και μετά, η εφαρμογή για smartphones «Mosquito Vision» για την πρόβλεψη βραδινής και νυχτερινής όχλησης για το σύνολο των οικισμών της Περιφέρειας Κρήτης και παρακολούθησης των πληροφοριών αυτών από τους πολίτες από το κινητό τους τηλέφωνο. Επίσης, μέσω της εφαρμογής αυτής μπορεί ο χρήστης να στείλει πληροφορία για νέα εστία κουνουπιών προκειμένου να παρέμβουν άμεσα οι υπηρεσίες με στόχο την ενημέρωση των στελεχών της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας αλλά και άλλων εμπλεκόμενων στελεχών και εκπροσώπων των Δήμων από την Κρήτη και την υπόλοιπη χώρα.

