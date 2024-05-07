Σχέδιο δολοφονίας κατά του Ουρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανέφερε ότι απέτρεψε η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας .

Ειδικότερα, η υπηρεσία Ασφαλείας συνέλαβε δύο Ουκρανούς αξιωματικούς της αντικατασκοπείας οι οποίοι φέρεται να σχεδίαζαν την εξόντωση του Ουκρανού προέδρου, αλλά και άλλων εκπροσώπων της ανώτατης στρατιωτικής και πολιτικής ηγεσίας της χώρας, εκτελώντας εντολές της Ρωσικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.

Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας ισχυρίστηκε στο Telegram δύο συνταγματάρχες εμπλέκονται στην συνωμοσία, που φέρεται να «διέρρεαν» πληροφορίες προς τη Ρωσία.

Οι ερευνητές της SBU φέρεται να αποκάλυψαν σχέδιο παρακολούθησης των Ουκρανών αξιωματούχων προκειμένου να τεθεί στο στόχαστρο των ρωσικών δυνάμεων που θα εξαπέλυαν επίθεση με ρουκέτες το καταφύγιο στο οποίο θα είχαν καταφύγει για να προφυλαχθούν.

«Στη συνέχεια επρόκειτο να επιτεθούν στους ανθρώπους που παρέμειναν στην πληγείσα περιοχή με ένα drone», ισχυρίστηκε η SBU, χωρίς να παρέχει στοιχεία.



Πηγή: skai.gr

