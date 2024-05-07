Υφυπ. Ευρώπης ΗΒ: Η Ρωσία επιχειρεί να διαγράψει τον ουκρανικό πολιτισμό

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Την απόπειρα της Ρωσίας να «διαγράψει» τον ουκρανικό πολιτισμό θα στηλιτεύσει σε εκδήλωση στο Λονδίνο η Υφυπουργός Ευρώπης του Ηνωμένου Βασιλείου Νουσράτ Γκάνι.

Η πολιτική αξιωματούχος του Foreign Office, που βρίσκεται στη λίστα κυρώσεων της Μόσχας, θα έχει την ευκαιρία να αναφερθεί στο θέμα κατά τη διάρκεια της σημερινής συνόδου της Επιτροπής Πολιτισμού ΗΒ-Γερμανίας.

Πρόκειται για ένα φόρουμ διμερούς πολιτιστικής συζήτησης και συνεργασίας που συστάθηκε το 1958 και μετά από τρεις δεκαετίες αδράνειας αναβίωσε πέρυσι στη Γερμανία.

Η σημερινή σύνοδος ακολουθεί την επίσκεψη του πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ στο Βερολίνο, απ' όπου κήρυξε το άνοιγμα «νέου κεφαλαίου» στις διμερείς σχέσεις.

«Όταν οι εθνικές ταυτότητες απειλούνται, ο πολιτισμός μας - τα εθνικά και οι θεσμοί που μας ορίζουν - γίνεται ακόμα πιο σημαντικός. Καθώς η Ρωσία επιδιώκει να διαγράψει τον ουκρανικό πολιτισμό από το πρόσωπο της ηπείρου, δεν μπορούμε να μείνουμε αδρανείς και πρέπει να σταθούμε με τους εταίρους μας αλληλέγγυοι με την Ουκρανία, την ταυτότητά της και τον λαό της», θα πει η κα Γκάνι.



Πηγή: skai.gr

