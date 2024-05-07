Διήμερη επίσκεψη στη Σερβία πραγματοποιεί σήμερα Τρίτη και αύριο Τετάρτη ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ. Το Βελιγράδι αποτελεί δεύτερο σταθμό της ευρωπαϊκής του περιοδείας. Εχθές επισκέφτηκε τη Γαλλία ενώ μετά τη Σερβία θα μεταβεί στην Ουγγαρία. Η επίσκεψη στη Σερβία απέκτησε και συμβολικό χαρακτήρα μιας και συνέπεσε με την επέτειο των 25 ετών από τον βομβαρδισμό της κινεζικής πρεσβείας στο Βελιγράδι από το ΝΑΤΟ στις 7 Μαΐου του 1999 όταν σκοτώθηκαν τρεις Κινέζοι δημοσιογράφοι.

Η πρωτεύουσα της Σερβίας στολίστηκε για να υποδεχθεί τον Κινέζο πρόεδρο. Σε όλους τους κεντρικούς δρόμους στην πόλη κυματίζουν σημαίες της Κίνας ενώ σε ουρανοξύστες κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου απ όπου θα περάσει η πομπή τοποθετήθηκαν τεράστια πανό με μηνύματα καλωσορίσματος του Κινέζου προέδρου.

Ο Σι Τζινπινγκ σε άρθρο του στην εφημερίδα «Πολίτικα» του Βελιγραδίου χαρακτήρισε «ατσάλινη» τη φιλία της Κίνας με τη Σερβία επισημαίνοντας ότι ανοίγονται νέες προοπτικές στις σχέσεις των δύο χωρών. Τόνισε επίσης ότι «η φιλία των δύο λαών βασίζεται και στην αφοσίωση τους για παγκόσμια ειρήνη, σταθερότητα, δικαιοσύνη και σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Διαβεβαίωσε ότι «η Κίνα στέκεται στο πλευρό της Σερβίας στην αντιμετώπιση των προκλήσεων και υποστηρίζει την ανεξαρτησία και την εδαφική της ακεραιότητα». Ο Κινέζος πρόεδρος στο άρθρο του στην «Πολίτικα» αναφέρθηκε και στον βομβαρδισμό της κινέζικης πρεσβείας στο Βελιγράδι. «Πριν από 25 χρόνια, το ΝΑΤΟ βομβάρδισε βάναυσα την κινεζική πρεσβεία στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας, σκοτώνοντας 3 Κινέζους δημοσιογράφους. Δεν πρέπει ποτέ να το ξεχάσουμε αυτό. Ο κινεζικός λαός εκτιμά την ειρήνη, αλλά δεν θα επιτρέψει ποτέ να επαναληφθεί μια ιστορική τραγωδία. Η φιλία μεταξύ Κίνας και Σερβίας είναι εμποτισμένη με το αίμα που έχυσαν από κοινού οι δύο λαοί» επισημαίνει ο πρόεδρος της Κίνας.

Η επίσκεψη του Σι Τζινπίνγκ στο Βελιγράδι είναι η δεύτερη μέσα σε οχτώ χρόνια.

Η Σερβία αποτελεί τον σημαντικότερο εταίρο της Κίνας στην υλοποίηση της πρωτοβουλίας «Μία ζώνη ένας δρόμος». Μεγάλα έργα υποδομής όπως το σιδηροδρομικό δίκτυο ταχείας κυκλοφορίας από το Βελιγράδι μέχρι τη Βουδαπέστη, ο αυτοκινητόδρομος προς το Μαυροβούνιο, γέφυρες στον Δούναβη και θερμοηλεκτρικά εργοστάσια κατασκευάζονται από κινέζικες εταιρίες με κεφάλια που παρέχουν κινεζικές τράπεζες. Στους Κινέζους ανήκουν και τα μεγαλύτερα ορυχεία χαλκού της χώρας, στο Μπορ, στην ανατολική Σερβία όπως και η Χαλυβουργία στο Σμεντέρεβο. Οι Κινέζοι επενδύουν επίσης και στην ενέργεια με την κατασκευή μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών. Η ΕΕ έχει εκφράσει ανοιχτά την ανησυχία της για τις δραστηριότητες των κινεζικών εταιριών στη Σερβία μιας και δεν τηρούνται οι κανόνες υγιούς ανταγωνισμού. Για όλα τα έργα που αναλαμβάνουν οι Κινέζοι δεν διενεργείται καμία δημοπρασία ενώ συχνά δεν τηρούνται οι όροι διαφάνειας κατά την χρηματοδότηση τους και τα περισσότερα συμβόλαια χαρακτηρίζονται «απόρρητα» από τη σερβική κυβέρνηση. Δεν είναι λίγοι και οι Σέρβοι οικονομολόγοι οι οποίοι εκφράζουν την ανησυχία ότι τα «εύκολα αλλά ακριβά κινέζικα δάνεια» μπορεί να οδηγήσουν την χώρα σε καθεστώς ομηρίας όπως συνέβη με το Μαυροβούνιο. Η πολιτική ηγεσία της Σερβίας ωστόσο δεν φαίνεται να ανησυχεί. Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς ανακοίνωσε την υπογραφή τριάντα νέων οικονομικών συμφωνιών κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του ομολόγου του της Κίνας. Ο Βούτσιτς αναγγέλλοντας την επίσκεψη του Σι Τζινπίνγκ επισήμανε ότι η Κίνα εκτός από σημαντικό επενδυτή θα αποτελέσει στο άμεσο μέλλον και έναν από τους μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους μιας και από την 1η Ιουλίου θα αρχίσ

