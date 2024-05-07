Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν ορκίστηκε σήμερα για μια νέα εξαετή θητεία στον προεδρικό θώκο της χώρας του, σε μια τελετή που μποϊκόταραν οι ΗΠΑ και πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

«Ορκίζομαι (…) να σέβομαι και να προστατεύω τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του ανθρώπου και του πολίτη, να σέβομαι και να προστατεύω το Σύνταγμα, την εθνική κυριαρχία, την ανεξαρτησία, την ασφάλεια και την ακεραιότητα της κυβέρνησης», δήλωσε ο Πούτιν, σύμφωνα με έναν ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου από το σημείο.

Δείτε βίντεο από την ορκωμοσία:

🇷🇺 Powerful video of Putin arriving at his inauguration for his fifth term as president

Presidential Regiment on Cathedral Square march under snow and rain following Putin's inauguration.



Follow: @AFpost pic.twitter.com/bvANPPCcFr — AF Post (@AFpost) May 7, 2024

The president got into the car that will take him to the inauguration.



Vladimir Putin is riding in an Aurus vehicle.



- Not Tesla @elonmusk pic.twitter.com/MKk0h8LL7M — Russian Market (@runews) May 7, 2024

Putin walks to his inauguration podium.

Ο Πούτιν πέτυχε μια σαρωτική νίκη στις προεδρικές εκλογές του Μαρτίου, δύο και πλέον χρόνια αφότου έστειλε δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες στην Ουκρανία.

Ορισμένες δυτικές κυβερνήσεις είπαν ότι η επανεκλογή του ήταν προβληματική, διότι δεν δόθηκε στους ψηφοφόρους μια πραγματική εναλλακτική, μια κατηγορία που απορρίπτει η Μόσχα, η οποία απαντά ότι ο Πούτιν χαίρει θερμής υποστήριξης από τον ρωσικό λαό.

Πούτιν: Ιερό καθήκον να κυβερνώ τη Ρωσία - Θα νικήσουμε μαζί

Το να κυβερνώ τη Ρωσία, μια χώρα 140 εκατομμυρίων ανθρώπων, αποτελεί «ένα ιερό καθήκον», δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, κατά τη διάρκεια της τελετής ορκωμοσίας του, αφότου ορκίστηκε για μια πέμπτη θητεία στην ηγεσία της χώρας του, επικεφαλής της οποίας είναι εδώ και σχεδόν 25 χρόνια, απουσία οποιασδήποτε ανεκτής αντιπολίτευσης.

«Είναι μια μεγάλη τιμή, μια ευθύνη και ένα ιερό καθήκον», είπε ο Πούτιν, από την αίθουσα Αντρεγιέφσκι, στο Κρεμλίνο, στη Μόσχα.

Ο Πούτιν υποσχέθηκε σήμερα στους Ρώσους, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του για την ορκωμοσία του, ότι θα νικήσουν «μαζί» και θα βγουν πιο «ισχυροί» από μια «δύσκολη περίοδο», μεσούσης της ένοπλης σύρραξης με την Ουκρανία.

«Είμαστε ένας ενωμένος και μεγάλος λαός και μαζί θα ξεπεράσουμε κάθε εμπόδιο (…). Μαζί θα νικήσουμε», τόνισε ενώπιον 2.500 ανθρώπων.

Επιπλέον είπε ότι η Ρωσία δεν αποκλείει τον διάλογο με τη Δύση, όμως αυτός πρέπει να γίνεται επί ίσοις όροις.

Στη σύντομη ομιλία του, ο Ρώσος πρόεδρος ανέφερε πως η χώρα του είναι ανοικτή στο να αναπτύξει σχέσεις με άλλες χώρες, τις οποίες περιέγραψε ως την «παγκόσμια πλειοψηφία».

Το κρατικό σύστημα της Ρωσίας πρέπει να ανθεκτικό σε οποιαδήποτε απειλή και πρόκληση, πρόσθεσε ο ίδιος.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ορκίστηκε για μια νέα εξαετή θητεία σήμερα σε μια τελετή που έλαβε χώρα στο Κρεμλίνο, την οποία μποϊκόταραν οι ΗΠΑ και άλλες χώρες της Δύσης, λόγω του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο Πούτιν, που βρίσκεται στην εξουσία με την ιδιότητα του προέδρου ή του πρωθυπουργού από το 1999, ξεκινά τη νέα του θητεία δύο και πλέον χρόνια αφότου έστειλε χιλιάδες στρατεύματα στην Ουκρανία, όπου οι ρωσικές δυνάμεις κερδίζουν πλέον έδαφος, έπειτα από σειρά ανατροπών και επιδιώκουν να προχωρήσουν περαιτέρω ανατολικά.

Σε ηλικία 71 ετών, ο Ρώσος πρόεδρος κυριαρχεί στο εσωτερικό πολιτικό τοπίο. Στη διεθνή σκηνή έχει επιδοθεί σε μια αντιπαράθεση με δυτικές χώρες, τις οποίες κατηγορεί ότι χρησιμοποιούν την Ουκρανία ως όχημα για να προσπαθήσουν να νικήσουν και να διαλύσουν τη Ρωσία.

«Για τη Ρωσία, αυτή είναι η συνέχιση της πορείας μας, αυτή είναι σταθερότητα, μπορείτε να ρωτήσετε οποιονδήποτε πολίτη στον δρόμο», είπε στο Ρόιτερς πριν από την ορκωμοσία ο Σεργκέι Τσεμέζοφ, ένας στενός σύμμαχος του Πούτιν.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν κατήγαγε τον Μάρτιο μια σαρωτική νίκη σε μια στενά ελεγχόμενη εκλογική αναμέτρηση, από την οποία αποκλείστηκαν δύο αντιπολεμικοί υποψήφιοι για τεχνικούς λόγους.

Ο γνωστότερος επικριτής του, ο Αλεξέι Ναβάλνι, πέθανε ξαφνικά σε μια σωφρονιστική αποικία της Αρκτικής έναν μήνα νωρίτερα και άλλα ηγετικά στελέχη της αντιπολίτευσης βρίσκονται στη φυλακή ή έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τη χώρα.

Οι ΗΠΑ και άλλες χώρες της Δύσης κράτησαν αποστάσεις από τη σημερινή τελετή ορκωμοσίας.

«Όχι, δεν θα στείλουμε κάποιον εκπρόσωπο σε αυτήν την ορκωμοσία», δήλωσε χθες ο Μάθιου Μίλερ, εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η Βρετανία, ο Καναδάς και οι περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισαν επίσης να μποϊκοτάρουν την τελετή ορκωμοσίας, όμως η Γαλλία έκανε γνωστό ότι θα έστελνε τον πρέσβη της.

Η Ουκρανία είπε ότι η εκδήλωση αυτή επιδιώκει να δημιουργήσει «την ψευδαίσθηση της νομιμότητας για τη σχεδόν ισόβια παραμονή στην εξουσία ενός ανθρώπου που μετέτρεψε τη Ρωσική Ομοσπονδία σε ένα επιτιθέμενο κράτος και το κυβερνών καθεστώς σε μια δικτατορία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

