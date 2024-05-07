Βόλεϊ: Στην ΑΕΚ η Σέρβα ακραία Σάρα Σακραντζίγια

Μια ακόμη πολύ καλή προσθήκη έκανε η ομάδα βόλεϊ γυναικών της ΑΕΚ, καθώς απέκτησε την Σάρα Σακραντζίγια. Η 30χρονη Σέρβα ακραία έχει πλούσια εμπειρία και την περασμένη σεζόν αναδείχθηκε καλύτερη ακραία στο πρωτάθλημα του Καζακστάν.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ αναφέρει:

Η ΑΕΚ βρίσκεται στην πολύ ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με την Σάρα Σακραντζίγια. Η Σέρβα αθλήτρια είναι γεννημένη στις 5 Μαρτίου του 1994 και θα ενισχύσει το τμήμα Βόλεϊ Γυναικών της ΑΕΚ.

Η νέα ακραία της ΑΕΚ έκανε τα πρώτα της επαγγελματικά βήματα στη Volero Zurich, με την οποία κατέκτησε το τρεμπλ (ελβετικό πρωτάθλημα, ελβετικό Κύπελλο και ελβετικό Super Cup), καθώς και το Top Volley International. Η ομάδα της συμμετείχε επίσης στο Champions League, τερματίζοντας στην 5η θέση. Το 2010 αγωνίστηκε στη σερβική ZOK Vojvodina, κερδίζοντας το σερβικό Πρωτάθλημα (Prva Liga).

Το 2011 μεταγράφηκε στη ZOK Klek, ενώ την επόμενη σεζόν μετέβη στη Γαλλία για λογαριασμό της Μονακό. Το 2013 υπέγραψε στην Jedinstvo Stara Pazova, όπου έμεινε μέχρι το 2017. Τη σεζόν 2016/17, η ομάδα της κατέκτησε το Κύπελλο Σερβίας, όπου η Σάρα αναδείχθηκε η καλύτερη ακραία, αλλά και το Super Cup Σερβίας.

Το 2017 επέστρεψε στη Γαλλία, για να παίξει στη Le Cannet Volley Ball, με την οποία αγωνίστηκε στο Champions League. Το 2018, η Σάρα μετακόμισε στην Τουρκία, υπογράφοντας στην Halkbank Ankara. Στο τέλος της σεζόν πήγε στην Πολωνία για λογαριασμό της E.Leclerc Radomka Radom. Την επόμενη σεζόν έπαιξε στη γαλλική Pays d’Aix Venelles, κερδίζοντας το Κύπελλο Γαλλίας. Το 2020 γύρισε στη Le Cannet Volley Ball και το 2021 μετακόμισε στη Ρουμανία για να αγωνιστεί στη CSM Lugoj.

Το 2022 η Σέρβα ακραία ταξίδεψε στο Καζακστάν για την Altay VC. Εκεί κέρδισε το Νταμπλ, καθώς κατέκτησε με την ομάδα της το Πρωτάθλημα, αλλά και το Κύπελλο. Την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στην Berel VKO, με την οποία αναδείχθηκε καλύτερη ακραία του πρωταθλήματος, ενώ η ομάδα της τερμάτισε στην δεύτερη θέση.

Σάρα, καλώς όρισες στην οικογένεια της ΑΕΚ!

Οι δηλώσεις της στο aek.gr

-Σάρα, καλώς ήρθες στην ΑΕΚ! Πώς νιώθεις που θα αγωνιστείς την επόμενη σεζόν στην ομάδα μας; Τι γνωρίζεις γι’ αυτήν;

«Η ΑΕΚ είναι ένα κλαμπ με τεράστια ιστορία και παράδοση. Αποτελεί μεγάλη μου χαρά να νιώθω πως ανήκω σε μία ομάδα-οικογένεια και σε μία αληθινή ατμόσφαιρα αθλητικής αλληλεγγύης. Ανυπομονώ να παίξω στην Ελλάδα, με την οποία η Σερβία, έχει πολλά κοινά».

-Γιατί επέλεξες την ΑΕΚ;

«Ειλικρινά, ακολούθησα το ένστικτό μου. Έχω έρθει για διακοπές στην Ελλάδα και είδα τις πολλές ομοιότητές μας σε πολλά, αλλά κυρίως στην κουλτούρα μας».

-Τι πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος της ΑΕΚ για σένα;

«Αγαπώ τη δουλειά. Δουλεύω πάρα πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να γνωριστούμε καλύτερα με την ομάδα. Αλλά να είστε σίγουροι πως δουλεύω πάρα πολύ».

-Ποιος στόχους θέτεις για την επόμενη σεζόν;

«Αρχικά, θέλω να βγάλουμε εις πέρας όλους τους στόχους που έχουμε στην ομάδα. Εγώ παίζω πάντα για να νικήσω. Θέλω να κερδίσουμε κάθε τρόπαιο».

-Τι μήνυμα θέλεις να στείλεις στον κόσμο της ΑΕΚ;

«Είμαι έτοιμη να κερδίσουμε μαζί! Ανυπομονώ να σας γνωρίσω όλους. Να είστε δίπλα μας».

