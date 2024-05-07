Κασσελάκης: «Πιστεύω ότι έχω τα εχέγγυα να έχω μια πραγματικά άριστη κυβέρνηση»

«H μεγαλύτερη χαρά θα είναι εάν μπορέσουμε να αλλάξουμε αυτή τη χώρα, να την κάνουμε μια Ελλάδα της προόδου», ανέφερε μιλώντας στο OPEN, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης.

Για την ανταπόκριση του κόσμου είπε: «Ο κόσμος με κατανοεί σιγά-σιγά, το αισθάνομαι. Δεν είναι τυχαίο ότι με το που παρουσίασα τον εαυτό μου και στο συνέδριο και μετά και βγήκα έξω από το κλειστό κτίριο, άκουσα τον κόσμο, άνοιξα τις δομές του κόμματος στην κοινωνία, στα μέλη, στους φίλους ότι έχουμε πάρει τα πάνω μας τώρα. Το ποτάμι δεν γυρνάει πίσω. Αυτό θα χτιστεί. Για εμένα, το πιο αριστερό πράγμα το οποίο μπορεί να κάνει κανείς είναι να ξυπνά και να προσπαθεί να κάνει τη ζωή του συνανθρώπου του λίγο καλύτερη. Αυτό είναι το πιο αριστερό πράγμα. Η δράση».

Για την κυβέρνηση που θα σχηματίσει εάν κερδίσει τις βουλευτικές εκλογές, ανέφερε: «Πιστεύω ότι έχω τα εχέγγυα να έχω μια πραγματικά άριστη κυβέρνηση και όχι αυτή που έχουμε αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Άριστη σε αποτελέσματα, σε σεβασμό στον συνάνθρωπο, όχι εκμεταλλεύοντας τη ζωή και την απελπισία του ή την ενημέρωσή του, τα ατομικά του δικαιώματα. Και με ανθρώπους, με παιδιά που θα είναι λαμπρά μυαλά, θα έχουν υψηλή ηθική και θα έχουν βαθιά ενσυναίσθηση. Όλο μου το υπουργικό συμβούλιο στο μέλλον θα είναι άνθρωποι οι οποίοι θα έχουν αυτή τη στοχοπροσήλωση στον άνθρωπο. Τα νέα στελέχη σίγουρα θα φέρουν μια τεχνοκρατική επάρκεια και μια φρεσκάδα και μια πιο διεθνοποιημένη και σύγχρονη προσέγγιση, η οποία κατά τη γνώμη μου είναι πολύ σημαντική για τον τόπο. Δηλαδή όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης με είπε "εισαγόμενο αρχηγό", είμαι σίγουρος ότι πολλοί σκέφτηκαν: "Γιατί, εσύ ο ντόπιος καλά τα έχεις πάει; Εσείς οι ντόπιοι μας έχετε αφήσει σε καλή κατάσταση;".

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο θέμα της ασφάλειας: «Στη γειτονιά να μη φοβάσαι ότι η κόρη σου θα βγει έξω και θα σκοτωθεί μπροστά από ένα αστυνομικό τμήμα. Και προφανώς η εθνική ασφάλεια. Διότι είμαστε σε μια περιοχή η οποία είναι εύφλεκτη. Άρα, όταν έχεις ένα επίπεδο ασφάλειας, μετά ο καθένας έχει τον δικό του τρόπο για να αισθάνεται ικανοποίηση με τη ζωή του και χαρά».

Για το πολιτικό του σχέδιο σημείωσε: «Η πραγματικότητα είναι ότι εάν πετύχω σε αυτό το οποίο κάνω, πολλές καριέρες παραδοσιακών πολιτικών θα τελειώσουν. Αλλάζει όλο το παιχνίδι. Το τι πάει να πει κομματικός σωλήνας, το τι πάει να πει ρουσφέτια, τι πάει να πει ξύλινος λόγος. Ξαφνικά θα είναι ένα νέο πεδίο, πολύ πιο δημοκρατικό για το πώς μπορεί κάποιος να μπει στην πολιτική και πολύ πιο αποδοτικό επειδή θα υπάρχει λογοδοσία. Λογοδοσία μέσα σε ένα σύστημα το οποίο δεν επιβραβεύει το να είσαι ένα παπαγαλάκι για κάποιον».

Αναφέρθηκε στον Αλέξη Τσίπρα: «Δεν έχει φύγει ποτέ ο Αλέξης Τσίπρας. Ποτέ δεν έφυγε. Αυτό το οποίο έκανε είναι ότι άφησε ένα νέο κύμα ανανέωσης στο κόμμα, για το οποίο κόμμα είναι σημαία μας».

Μίλησε για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια: «Έτσι όπως γίνονται αυτή τη στιγμή με την ελάχιστη βάση εισαγωγής, ελληνόπουλα δεν μπορούν να σπουδάσουν και θα αναγκαστούν να πληρώνουν δίδακτρα εδώ, τα οποία θα γίνονται υποτροφίες έξω για τα παραρτήματα σε πανεπιστήμια-franchise πολύ χαμηλής ποιότητας, όταν θα μπορούσαμε να είχαμε ήδη βραχίονες ξένων πανεπιστημίων στα δημόσια πανεπιστήμια δωρεάν».

Για την πολιτική του σχέση με τους δημοκρατικούς της Αμερικής είπε: «Αυτό που ενώνει τους πολύ προοδευτικούς στην Αμερική και την Αριστερά στην Ελλάδα, είναι μια πηγαία δίψα να βελτιώσουν τη ζωή όλων, η αλληλεγγύη δηλαδή και ειδικά για τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας. Και λέω πραγματικά μπράβο στο προοδευτικό κομμάτι των Δημοκρατικών, το κομμάτι το οποίο πρεσβεύει ο Μπέρνι Σάντερς και αυτή η ομάδα, διότι έχουν μπορέσει να συμπτύξουν τις ιδέες τους με το ευρύτερο κόμμα και έχουν πετύχει πολλά. Και ακριβώς αυτό πρέπει κι εμείς να βλέπουμε ως πυξίδα, το αποτέλεσμα είναι που μετράει, το οποίο βελτιώνει τη ζωή του κόσμου».

Για τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις ανέφερε: «Ναι, βεβαίως και πιστεύω. Πιστεύω ότι μου δίνει δύναμη. Αλλά πιστεύω ότι ο οποιοσδήποτε θεός σε κάποιον που έχει πίστη, μπορεί να αντλήσει δύναμη από την πίστη του. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι επειδή εγώ είμαι χριστιανός, ο άλλος που δεν είναι χριστιανός έχει λιγότερη πίστη από εμένα. Και μάλιστα θα ήθελα στη δημοκρατία μας να μπορεί η Πολιτεία να του συμπεριφέρεται με τον ισότιμο τρόπο, με έναν ίσο τρόπο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.