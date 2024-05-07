Μάντζος στον ΣΚΑΪ 100.3: Άμεση κατάπαυση πυρός στη Γάζα

Στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ 100,3 και την ενημερωτική εκπομπή του Νίκου Ανδρίτσου μίλησε σήμερα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Δημήτρης Μάντζος.

Ο Δ. Μάντζος εξέφρασε το πάγιο αίτημα προς τη διεθνή κοινότητα «για καταλλαγή στη Γάζα. Η χθεσινή εντολή εκκένωσης της Ράφα και οι συνεχιζόμενοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί δεν κατευθύνονται στην εκτόνωσης της κρίσης και φοβόμαστε ότι η ανθρωπιστική τραγωδία με την εκατόμβη νεκρών αμάχων στην Παλαιστίνη θα συνεχιστεί. Αυτό πρέπει να τελειώσει με άμεση κατάπαυση πυρός και έναρξη των διαπραγματεύσεων για ειρήνη και για τη δίκαιη λύση των δύο κρατών στην περιοχή. Πρέπει οι όμηροι να επιστραφούν άμεσα από τη Χαμάς, που αυτήν τη στιγμή πλήττει τον παλαιστινιακό λαό και τα δίκαια αιτήματά του για κράτος, αλλά και να σταματήσει η εκατόμβη αμάχων από τις ισραηλινές δυνάμεις σε βάρος Παλαιστινίων που έχουν εκτοπιστεί από τις εστίες τους, κατά προφανή παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Κληθείς, στη συνέχεια, να σχολιάσει τη λειτουργία της Μονής της Χώρας ως μουσουλμανικού τεμένους στην Τουρκία, χαρακτήρισε την απόφαση Ερντογάν «απαράδεκτη με όρους ιστορίας και διεθνούς δικαίου. Τα βυζαντινά μνημεία της Πόλης δεν είναι μόνο ελληνικά, αλλά ανήκουν στην ανθρωπότητα. Η μετατροπή τους σε τζαμί προσβάλλει την ιστορική και θρησκευτική τους αξία και, παράλληλα, τα θέτει σε κίνδυνο, όπως έχει αποδείξει η περίπτωση της Αγίας Σοφίας. Η Μονή της Χώρας διαθέτει αυτήν τη στιγμή τον μεγαλύτερο πλούτο σε βυζαντινά ψηφιδωτά στην Πόλη». Σημείωσε, δε, ότι είναι πολύ προβληματικό από την πλευρά του Ταγίπ Ερντογάν «να εφαρμόζει αυτήν την απόφαση μία μόλις εβδομάδα πριν από τη συνάντησή του με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Δεν μπορεί στο υπουργικό του συμβούλιο να λέει “με τους Έλληνες γείτονες δεν έχουμε και πολλά που μας χωρίζουν και μπορούμε όλα να τα λύσουμε” και την ίδια στιγμή να συμβαίνει αυτό. Είναι υποκριτικό και επισημαίνει την ανάγκη η ελληνική διπλωματία, αυτήν τη μία εβδομάδα που έχουμε στη διάθεσή μας, να φροντίσει για την αρτιότερη δυνατή προετοιμασία της παρουσίας του Έλληνα Πρωθυπουργού. Είναι αναγκαίο να μιλάμε με την Τουρκία, όμως πρέπει, πριν καθίσουμε στο τραπέζι, να γνωρίζουμε τι θέλει ο απέναντι συνομιλητής. Από ό,τι φαίνεται δεν είναι ειλικρινείς οι προθέσεις του κ. Ερντογάν, άρα η ελληνική κυβέρνηση πρέπει με επιφυλακτικότητα και πάντως με προσήλωση στις εθνικές μας γραμμές, να προσέλθει και σε αυτόν τον διάλογο. Αμέσως μετά, βέβαια, να ενημερώσει τις πολιτικές δυνάμεις για τα αποτελέσματα της συνάντησης».

Σχετικά, τέλος, με το ρεπορτάζ που εμφανίζει την Ελληνική Αστυνομία να συμπεραίνει ότι είναι «σκηνοθετημένη» η διάρρηξη στο Υπουργείο Εσωτερικών, ο Δ. Μάντζος έκανε λόγο ότι «πρέπει να διαλυθεί κάθε σκιά που αφορά στο κεκτημένο 50 ετών διεξαγωγής των εκλογών με αμερόληπτο και αντικειμενικό τρόπο στην πατρίδα μας». Τόνισε πως «κάθε διερεύνηση της υπόθεσης δεν είναι απλώς καλοδεχούμενη, αλλά επιβαλλόμενη σε όλες τις πτυχές της, με έμφαση κυρίως στη διαρροή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα χιλιάδων εκλογέων του εξωτερικού σε ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, μέσα από μία πολύ προβληματική λειτουργία του Υπουργείου Εσωτερικών».

Επεσήμανε, παράλληλα, ότι στο ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής «έχουμε κινηθεί θεσμικά από το πρώτο εικοσιτετράωρο του σκανδάλου Email-Gate. Η πρώτη ενέργεια την οποία κάναμε και στην οποία επιμένουμε είναι η κλήση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Υπουργού Εσωτερικών, κ. Κεραμέως, και του επικεφαλής της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, κ. Μενουδάκου, ώστε να δοθούν όλες οι αναγκαίες εξηγήσεις και απαντήσεις».

«Δεν βγάζουμε εμείς συμπεράσματα γρήγορα, ούτε υποκαθιστούμε τη δικαιοσύνη. Δεν το κάναμε σε καμία περίπτωση. Ούτε στις υποκλοπές, ούτε στα email, ούτε στα Τέμπη. Εμείς αξιώσαμε απονομή δικαιοσύνης και να μην υπάρξει συγκάλυψη», κατέληξε.

