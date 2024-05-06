Survivor 2024: Ποια θα είναι η δεύτερη υποψηφιότητα;

Ο χθεσινός τραυματισμός της Αναστασίας Τσέρου και η ανακοίνωση από τον Γιώργο Λιανό πως η Survivor δεν είναι σε θέση να συνεχίσει αναστάτωσε τις δύο ομάδες.

Η ήττα των Μπλε στο πρώτο αγώνισμα ασυλίας οδήγησε και στην πρώτη υποψηφιότητα με τη Σταυρούλα να ζητάει από τους συμπαίκτες της να την ψηφίσουν.

Οι Κόκκινοι επανήλθαν στις νίκες και μπορεί να έχουν καιρό να φύγουν από τις καλύβες τους αλλά τουλάχιστον ευχαριστήθηκαν το πασχαλινό τραπέζι.

Απόψε οι δύο ομάδες αναμετρούνται στο δεύτερο αγώνισμα ασυλίας.

Ποιος θα πάρει τη νίκη και ποια θα είναι η δεύτερη υποψηφιότητα;



SURVIVOR

Κυριακή έως Πέμπτη

στις 21.00 στον ΣΚΑΪ

#SurvivorGR

Facebook: https://www.facebook.com/SurvivorGreece

Instagram: https://www.instagram.com/survivorgreece

Χ (πρώην Twitter): https://twitter.com/SurvivorGreece

Πηγή: skai.gr

