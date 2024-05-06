Λογαριασμός
Survivor 2024: Ποια θα είναι η δεύτερη υποψηφιότητα;

Survivor

Ο χθεσινός τραυματισμός της Αναστασίας Τσέρου και η ανακοίνωση από τον Γιώργο Λιανό πως η Survivor δεν είναι σε θέση να συνεχίσει αναστάτωσε τις δύο ομάδες. 

Survivor

Η ήττα των Μπλε στο πρώτο αγώνισμα ασυλίας οδήγησε και στην πρώτη υποψηφιότητα με τη Σταυρούλα να ζητάει από τους συμπαίκτες της να την ψηφίσουν. 

Survivor

Οι Κόκκινοι επανήλθαν στις νίκες και μπορεί να έχουν καιρό να φύγουν από τις καλύβες τους αλλά τουλάχιστον ευχαριστήθηκαν το πασχαλινό τραπέζι.

Survivor

Απόψε οι δύο ομάδες αναμετρούνται στο δεύτερο αγώνισμα ασυλίας. 
Ποιος θα πάρει τη νίκη και ποια θα είναι η δεύτερη υποψηφιότητα;

