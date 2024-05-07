Ο Γερμανός Τσβάιερ στο Ολυμπιακός-Άστον Βίλα

Ο Φέλιξ Τσβάιερ, κατηγορίας elite, ορίστηκε από την UEFA στον επαναληπτικό ημιτελικό του Conference League ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Άστον Βίλα την Πέμπτη στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Ο Γερμανός διαιτητής έχει βρεθεί άλλες τρεις φορές στο δρόμο των Πειραιωτών. Στις 16/8/2017 ήταν στο Ολυμπιακός-Ριέκα 2-1 για τα προκριματικά του Champions League, στις 22/11/2017 ήταν στο Σπόρτινγκ-Ολυμπιακός 3-1 για τους ομίλους του Champions League και στις 20/2/2020 ήταν στο Ολυμπιακός-Άρσεναλ 0-1 για τον ενδιάμεσο γύρο του Europa League.

Επίσης, στις 15/10/2019 ήταν στο Ελλάδα-Βοσνία 2-1 για τα προκριματικά του Euro, ενώ έχει διευθύνει αρκετούς αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος (κανέναν του Ολυμπιακού όμως) όπως και τον τελικό Κυπέλλου του 2019 ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ (1-0).

Βοηθοί του θα είναι οι επίσης Γερμανοί Στέφαν Λουπ και Μάρκο Αχμίλερ, ενώ τέταρτος θα είναι ο Σουηδός Γκλεν Νίμπεργκ. Στο VAR θα είναι ο Γερμανός Μπάστιαν Ντάνκερτ με βοηθό τον Πορτογάλο Τιάγκο Μαρτίνς.

Φέτος ο Τσβάιερ έχει διευθύνει τέσσερα ματς Champions League, Άρσεναλ-Αϊντχόφεν 4-0, Σέλτικ-Ατλέτικο 2-2, Λανς-Σεβίλλη 2-1 (στους ομίλους) και Νάπολι-Μπαρτσελόνα 1-1 (στους «16»), αλλά και δύο ματς στο Europa League, το Μπράιτον-Ρόμα 1-0 (στους «16») και το Μαρσέιγ-Μπενφίκα 5-2 στα πέναλτι (στα προημιτελικά). Τον Ιούνιο του 2023 «σφύριξε» στον τελικό του Nations League ανάμεσα σε Ισπανία και Κροατία (0-0, 5-4 στα πέναλτι).

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.