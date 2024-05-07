Χαρίτσης: Να αναλάβουμε δράση για τον τερματισμό του πυρός στη Γάζα

Την ανάληψη δράσης για την άμεση κατάπαυση του πυρός στην Γάζα και την εκεχειρία σε όλα τα μέτωπα, ζητά με δήλωση του ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.

«Η πιο κρίσιμη στιγμή είναι τώρα! ΤΩΡΑ όλα τα μάτια του κόσμου να στραφούν στη Ράφα! ΤΩΡΑ που ο αγώνας για την αποτροπή της κλιμάκωσης της σφαγής είναι στο πιο κομβικό σημείο. Αύριο θα είναι πολύ αργά. ΤΩΡΑ είναι η στιγμή!», αναφέρει με έμφαση ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς και προσθέτει: «Η γενική εκεχειρία και η κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα είναι επιβεβλημένη για να σταματήσει αμέσως αυτή η σφαγή. Και αυτό όμως, πλέον, δεν αρκεί. Πρέπει να σταματήσει ΤΩΡΑ η εισβολή και η εκκένωση της Ράφα που συνιστά έγκλημα πολέμου κατά το Διεθνές Δίκαιο και να μείνουν ανοιχτές οι ανθρωπιστικές δίοδοι. Η χαραμάδα ελπίδας που άνοιξε χθες, μοιάζει εξαιρετικά επισφαλής. Η κυβέρνηση του Ισραήλ, όχι μόνο στέκεται αρνητικά απέναντι στην πρόταση για κατάπαυση του πυρός, αλλά λίγες ώρες αργότερα πραγματοποίησε αεροπορικές επιθέσεις και χερσαία εισβολή στο ανθρωπιστικό πέρασμα της Ράφα. Οι εμπλεκόμενες πλευρές χρειάζεται να επιστρέψουν άμεσα στη διπλωματία. Η πρόταση τριών φάσεων Αιγύπτου και Κατάρ μπορεί να αποτελέσει βάση για την κατάπαυση του πυρός».

Ακολούθως υποστηρίζει ότι η Ελλάδα θα πρέπει να κινητοποιηθεί και εξηγεί:

Η Ελλάδα να ασκήσει διπλωματική πίεση στην ΕΕ μαζί με άλλες χώρες για την άμεση κατάπαυση του πυρός στην Γάζα.

Η Ελλάδα να αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, υλοποιώντας το ομόφωνο ψήφισμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου του Δεκεμβρίου του 2015.

Η Ελλάδα να συντονιστεί με την Ισπανία, την Ιρλανδία, τη Σλοβακία και την Μάλτα (χώρες που έχουν ήδη εκφράσει την επιθυμία να αναγνωρίσουν την Παλαιστίνη) και να δώσουν μάχη στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης.

Να αποσυρθούν τα στρατεύματα κατοχής του ισραηλινού στρατού από τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη στη Δυτική Όχθη.

Να ανακληθεί η ελληνική φρεγάτα από τον κόλπο του 'Αντεν - Καμία εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο επειδή το θέλει ο κ. Μητσοτάκης. Ο ελληνικός λαός δεν γίνεται συνένοχος στη σφαγή. Δεν αποστρέφει το βλέμμα του στη γενοκτονία. Θα αγωνιστεί για την ειρήνη και τη δικαιοσύνη. Στην σωστή πλευρά της Ιστορίας.

Πηγή: skai.gr

