Βερολίνο: Κατάληψη από διαδηλωτές σε Πανεπιστήμιο - Συνθήματα κατά του Ισραήλ

Περίπου 100 διαδηλωτές εναντίον του Ισραήλ έχουν καταλάβει από το πρωί εσωτερική αυλή του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Βερολίνου.

Δείτε βίντεο:

A protest camp has started at Berlin’s Freie Universität pic.twitter.com/d9KVXqrDCH — James Jackson (@derJamesJackson) May 7, 2024

Σε ανακοίνωσή του, το πανεπιστήμιο επισημαίνει ότι έχει διατάξει την εκκένωση του χώρου και ότι έχει ήδη καλέσει την αστυνομία. Στο μεταξύ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμφανίζονται διαδηλωτές να στήνουν πρόχειρες σκηνές στον χώρο του πανεπιστημίου και να ετοιμάζουν πανό με συνθήματα εναντίον του Ισραήλ, ενώ φωνάζουν συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης.

Την περασμένη Παρασκευή η αστυνομία απομάκρυνε περίπου 300 άτομα τα οποία πραγματοποιούσαν καθιστική διαμαρτυρία μπροστά από το πανεπιστήμιο Ηumboldt του Βερολίνου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

