Χαμάς: Η επίθεση του Ισραήλ στη Ράφα είχε στόχο να υπονομεύσει την εκεχειρία

Για υπονόμευση των συνομιλιών για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα κατηγορεί η Χαμάς το Ισραήλ.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η παλαιστινιακή οργάνωση την Τρίτη, δηλώνει ότι η επιχείρηση του Ισραήλ στη Ράφα είχε στόχο να υπονομεύσει τις προσπάθειες που γίνονται για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Ο ισραηλινός στρατός ελέγχει πλέον το συνοριακό πέρασμα στη Ράφα, μέσω του οποίου μεταφέρεται η ανθρωπιστική βοήθεια από την Αίγυπτο, προς τους εκτοπισμένους Παλαιστίνιους.

Πηγή: skai.gr

