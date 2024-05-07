Χαμάς: Η επίθεση του Ισραήλ στη Ράφα είχε στόχο να υπονομεύσει την εκεχειρία

Για υπονόμευση των συνομιλιών για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα κατηγορεί η Χαμάς το Ισραήλ.
Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η παλαιστινιακή οργάνωση την Τρίτη, δηλώνει ότι η επιχείρηση του Ισραήλ στη Ράφα είχε στόχο να υπονομεύσει τις προσπάθειες που γίνονται για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.
Ο ισραηλινός στρατός ελέγχει πλέον το συνοριακό πέρασμα στη Ράφα, μέσω του οποίου μεταφέρεται η ανθρωπιστική βοήθεια από την Αίγυπτο, προς τους εκτοπισμένους Παλαιστίνιους.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.