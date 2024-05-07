Ηλεκτροκίνηση: Και μαζί και… χώρια Κίνα και Γερμανία

Ανταγωνιστές, αλλά ενίοτε και σύμμαχοι είναι η Κίνα και η Γερμανία στην ηλεκτροκίνηση. Προς άγραν πελατών εμφανίστηκε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Πεκίνου ακόμη και ο επικεφαλής της Πόρσε.«Μήπως θέλετε να μπείτε σε μία Πόρσε Μακάν και να την δοκιμάσετε; Είναι ένα ηλεκτροκίνητο μοντέλο εξαιρετικού ντιζάιν και εξαιρετικής ποιότητας…» Η πρόσκληση προς τον Κινέζο επισκέπτη που περιεργάζεται το περίπτερο της Πόρσε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Πεκίνου προέρχεται από τον γενικό διευθυντή της επιχείρησης, αυτοπροσώπως. Ο Όλιβερ Μπλούμε, επικεφαλής του ομίλου Volkswagen και της Πόρσε, βρέθηκε στην κινεζική πρωτεύουσα για να διαφημίσει τα προϊόντα του και να αναζητήσει στρατηγικές συμμαχίες.



Αλλά και ο επίδοξος πελάτης δεν είναι όποιος κι όποιος. Πρόκειται για τον Ρόμπιν Ζενγκ, επικεφαλής της εταιρείας παραγωγής μπαταριών CATL, ένας από τους πλουσιότερους επιχειρηματίες της Κίνας με ιδιωτική περιουσία που εκτιμάται στα 44 δισεκατομμύρια δολάρια. Η επιχείρησή του είναι ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές μπαταριών για τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία. Εδώ και χρόνια έχει ξεκινήσει στο κρατίδιο της Θουριγγίας την παραγωγή μπαταριών ιόντων λιθίου για ηλεκτροκίνητα οχήματα. Μεταξύ άλλων, προμηθεύει και την Πόρσε.

Αλληλοεξάρτηση Γερμανίας-Κίνας

«Καλό το νέο μοντέλο από τη Γερμανία, αλλά μήπως είναι λίγο ακριβό για τον καταναλωτή;» ρωτάει ο Ρόμπιν Ζενγκ. Είναι θέμα οπτικής γωνίας. Η τιμή της Πόρσε Macan αρχίζει από 125.000 ευρώ. Ο Όλιβερ Μπλούμε ρωτάει τον Ρόμπιν Ζενγκ, μήπως θα ενδιαφερόταν να αγοράσει έναν ολόκληρο στόλο Macan για την εταιρεία του. «Θα το κάνω κι αυτό» απαντάει ο Ζενγκ, με τον Μπλούμε να επισημαίνει, φανερά ευχαριστημένος, ότι πρόκειται για ένα προϊόν υψηλής ποιότητας.



Ένα γερμανικό προϊόν, που διαθέτει μπαταρία ιόντων λιθίου με κινεζική υπογραφή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα για την αλληλοεξάρτηση, στην οποία έχουν περιέλθει η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία,το «καμάρι» της χώρας και οι Κινέζοι προμηθευτές της.



Ο Όλιβερ Μπλούμε δεν ανέλαβε τυχαία την αποστολή να προωθήσει αυτοπροσώπως την παρουσία και το κύρος της Πόρσε στο Σαλόνι του Πεκίνου. Το 2001 είχε ολοκληρώσει το διδακτορικό του στο Ινστιτούτο Αυτοκίνησης του Πανεπιστημίου Τονγκ Ζι της Σαγκάης. Ο καθηγητής που παρακολουθούσε τη διατριβή του ήταν ο Γουάν Γκανγκ, ο οποίος από την πλευρά του είχε κάνει διδακτορικό στη Γερμανία, ενώ εργάστηκε για δέκα χρόνια στο τμήμα έρευνας της Audi. Αργότερα έγινε υπουργός Έρευνας και Τεχνολογίας στην Κίνα και θεωρείται ο «πατέρας» της ηλεκτροκίνησης στη χώρα.

Ανθεί η αγορά αυτοκινήτου στην Κίνα

Παρά τις περιστασιακές οικονομικές δυσκολίες, οι πωλήσεις αυτοκινήτων αυξάνονται στην Κίνα, αναφέρει έκθεση της Γερμανικής Ένωσης Αυτοκινητοβιομηχανίας (VDA), που δημοσιεύθηκε στα τέλη Απριλίου. Σύμφωνα με τους συντάκτες της έκθεσης, «η κινεζική αγορά Ι.Χ. οχημάτων καταγράφει 4,8 εκατομμύρια νέες πωλήσεις στο πρώτο τρίμηνο του έτους, αριθμός αυξημένος κατά 13% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του περασμένου χρόνου».



Η Volkswagen ήταν η πρώτη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία που κατασκεύασε εργοστάσιο παραγωγής στην Κίνα και μάλιστα ήδη από τη δεκαετία του '80. Τα μοντέλα Santana και Jetta έκαναν την εμφάνισή τους παντού στην Κίνα. Στο μεταξύ όμως ο ανταγωνισμός εντείνεται, καθώς όλο και περισσότεροι Κινέζοι κατασκευαστές κάνουν την εμφάνισή τους στην αγορά. Τα τελευταία χρόνια αυξάνονται οι πωλήσεις ηλεκτροκίνητων οχημάτων, φιλικών προς το περιβάλλον, που απευθύνονται στην συνεχώς αυξανόμενη μεσαία τάξη, ιδιαίτερα στο Πεκίνο και τη Σαγκάη. Τώρα οι Κινέζοι θέλουν να κατακτήσουν τις διεθνείς αγορές με τα ηλεκτροκίνητα μοντέλα τους, που εξάγονται σε όλον τον κόσμο, σε προσιτές τιμές.

Έρευνα της ΕΕ για τις επιδοτήσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει μάλιστα ότι οι τιμές …παραείναι προσιτές. Για την ακρίβεια, οι αξιωματούχοι της Κομισιόν υποπτεύονται ότι η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία επωφελείται από κρατικές επιδοτήσεις κατά τέτοιον τρόπο που προκαλείται νόθευση του ελεύθερου ανταγωνισμού με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά μοντέλα. Τον Μάρτιο η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε ότι αρχίζει έρευνα για τις εισαγωγές ηλεκτροκίνητων οχημάτων από την Κίνα και «όπου διαπιστωθεί αθέμιτος ανταγωνισμός εις βάρος των ευρωπαϊκών εταιρειών, θα απαντήσουμε με αποφασιστικότητα».



Πάντως, καμία ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία δεν έχει ζητήσει από τις Βρυξέλλες μία τέτοια έρευνα. Μάλιστα η εκπρόσωπος της Γερμανικής Ένωσης Αυτοκινητοβιομηχανίας (VDA), Χίλντεγκαρντ Μίλερ, μιλώντας στην DW, λέει ότι αντιμετωπίζει «με κριτική διάθεση» την πρωτοβουλία της Κομισιόν και επισημαίνει ότι «η Κίνα διαδραματίζει αποφασιστικό ρόλο για την επιτυχημένη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση και την ψηφιοποίηση. Μία εμπορική διένεξη θα έθετε σε κίνδυνο τη διαδικασία μετάβασης. Επιπλέον δασμοί και άλλα μέτρα αντι-ντάμπινγκ δεν ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της ευρωπαϊκής και της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας».



Την αντίθεσή του σε ενδεχόμενα προστατευτικά μέτρα της Κομισιόν εκφράζει και ο Κινέζος υπουργός Εμπορίου Γουάνγκ Γουεντάο, κατηγορώντας μάλιστα τις Βρυξέλλες για «φαρισαϊσμό» στις προσπάθειες για την επίτευξη των κλιματικών στόχων. «Με το ένα χέρι υψώνουν τη σημαία της πράσινης μετάβασης, με το άλλο χέρι μας απειλούν με το ρόπαλο των τιμωρητικών μέτρων για τα κινεζικά αυτοκίνητα», υποστηρίζει ο Γουάνγκ Γουεντάο, ο οποίος την ίδια στιγμή εγκωμιάζει την μέχρι στιγμής σύμπραξη στην ηλεκτροκίνηση με τους Γερμανούς ως «φωτεινό παράδειγμα» για τη βιομηχανική συνεργασία ανάμεσα στην Κίνα και τηνΕυρώπη.



Στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Πεκίνου ο επικεφαλής του ομίλου Volkswagen Όλιβερ Μπλούμε επιβεβαιώνει τις θετικές προοπτικές. «Έχουμε μία εξαιρετική συνεργασία με την CTLA που παράγει μπαταρίες προϊόντων λιθίου στο εργοστάσιό της στη Γερμανία», λέει. «Είμαστε ικανοποιημένοι από την ποιότητα της μπαταρίας και από τον κοινό σχεδιασμό που έχουμε κάνει, ιδιαίτερα για το συγκεκριμένο μοντέλο. Έτσι μπορούμε να προσφέρουμε κι εμείς στους Κινέζους πελάτες μας μεγάλη αυτονομία και χαμηλότερο χρόνο φόρτισης».



Επιμέλεια: Γιάννης Παπαδημητρίου

