Βανδαλισαν το τελευταίο έργο του Banksy στο Λονδίνο

Ένα έργο, την πατρότητα του οποίου διεκδικεί ο Banksy, καλύφθηκε μερικώς από λευκή μπογιά στο βόρειο Λονδίνο, οδηγώντας την τοπική κοινότητα να λάβει μέτρα για την προστασία του σήμερα.

Η τοιχογραφία, την οποία ο διάσημος καλλιτέχνης δρόμου επιβεβαίωσε τη Δευτέρα ότι φιλοτέχνησε, με ανάρτησή του στο Instagram, δημιουργήθηκε από πράσινη μπογιά, η οποία στάζει σε έναν τοίχο κι αντιπροσωπεύει το φύλλωμα ενός δέντρου που έχει γυμνά κλαδιά και βρίσκεται ακριβώς μπροστά.

Στο κάτω μέρος του τοίχου έφτιαξε με στένσιλ έναν άνθρωπο που κρατά έναν ψεκαστήρα.

Σαράντα οκτώ ώρες μετά και αφότου το επισκέφθηκαν δεκάδες επισκέπτες, άγνωστοι βανδάλισαν το έργο ρίχνοντάς του λευκή μπογιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

