Τρεις συμμετοχές στους τελικούς οργάνων, όπου κατέλαβε την 5η, 6η και 7η θέση, αντίστοιχα, καθώς και η κατάκτηση της 11ης θέσης στο σύνθετο ατομικό ήταν ο απολογισμός της Παναγιώτας Λύτρα στο 1ο Ευρωπαϊκό Κύπελλο ρυθμικής γυμναστικής, το οποίο διεξήχθη στο Μπακού και αποτέλεσε το τελευταίο αγωνιστικό τεστ πριν από το προ-Ολυμπιακό Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που ακολουθεί σε λιγότερο από τρεις εβδομάδες.

Η 17χρονη πρωταθλήτρια του ατομικού κατέκτησε την 5η θέση στον τελικό του στεφανιού με 32,250 β., την 6η θέση στις κορύνες με 30,900 β. και την 7η θέση στην μπάλα με 32,650 β., παρουσιάζοντας σταθερή βελτίωση, ενώ επίσης στο ξεκίνημα των αγώνων κατετάγη 11η στο σύνθετο ατομικό με 125,200 βαθμούς ως άθροισμα (στεφάνι: 32,150, μπάλα: 32,200, κορύνες: 31,250, κορδέλα: 29,600).

Επιπλέον, η Λύτρα έλαβε μέρος στο "cross battles", ένα πρωτότυπο αγώνισμα με «νοκ άουτ» διασταυρώσεις των κορυφαίων αθλητριών σε ζευγάρια. Στη φάση των «16» κλήθηκε να διαγωνιστεί στην μπάλα, όπου συγκέντρωσε 31,500 β. με αντίπαλο την Εκατερίνα Βεντενέεβα από τη Σλοβενία, η οποία επικράτησε με 32,550 β..

Επόμενος «σταθμός» για την Ελληνίδα πρωταθλήτρια θα είναι η Βουδαπέστη, όπου θα διεκδικήσει μέσα από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το τελευταίο Ολυμπιακό «εισιτήριο», από τις 22 έως τις 26 Μαΐου.

