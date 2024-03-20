Οι πειρατές που κατέλαβαν το υπό σημαία Μπανγκλαντές φορτηγό πλοίο MV Abdullah επικοινώνησαν για πρώτη φορά με την πλοιοκτήτρια εταιρεία, ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπος του ομίλου KSRM. Η επικοινωνία έγινε οκτώ ημέρες μετά το ρεσάλτο ενόπλων στο πλοίο το οποίο έπλεε περίπου 550 ναυτικά μίλια ανοικτά των ακτών της Σομαλίας.

Το MV Abdullah είχε αναχωρήσει με 23μελές πλήρωμα από το Μαπούτο της Μοζαμβίκης μεταφέροντας 55.000 τόνους άνθρακα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ανήκει στην εταιρεία SR Shipping Limited, θυγατρική του ομίλου KSRM. «Οι πειρατές επικοινώνησαν μέσω τρίτου σήμερα, για πρώτη φορά», είπε σε δημοσιογράφους ο Μιζανούλ Ισλάμ, εκπρόσωπος του ομίλου KSRM. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι δεν διατύπωσαν απαίτηση για καταβολή λύτρων, πιθανολογώντας ότι κάτι τέτοιο θα ακολουθήσει σε μελλοντική επικοινωνία.

Από τον Δεκέμβριο εκφράζονταν έντονοι φόβοι για αναζωπύρωση των επιδρομών πειρατών στα ανοικτά της Σομαλίας, καθώς υπήρχε ανησυχία ότι θα επιχειρούσαν να εκμεταλλευτούν την αναστάτωση που έχουν προκαλέσει οι Χούθι της Υεμένης με τις επιθέσεις που εξαπολύουν εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

