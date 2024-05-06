Γάζα: Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανακοίνωσε έναν νέο απολογισμό 34.735 νεκρών

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα έναν νέο απολογισμό 34.735 νεκρών στη Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης την 7η Οκτωβρίου.

Το τελευταίο 24ωρο τουλάχιστον 52 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με ένα δελτίο Τύπου του υπουργείου που έκανε λόγο για 78.108 τραυματίες κατά τους σχεδόν επτά μήνες πολέμου.

Πηγή: skai.gr

