Το Παρίσι επαναλαμβάνει τη "σθεναρή αντίθεσή" του σε μια ισραηλινή επίθεση στη Ράφα- Η εντολή εκκένωσης της Ράφας από το Ισραήλ "απαράδεκτη", λέει ο Μπορέλ

Η Γαλλία επανέλαβε σήμερα τη «σθεναρή αντίθεσή» της σε μια ισραηλινή επίθεση στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών, την ώρα που το Ισραήλ ξεκίνησε σε αυτήν την πόλη μια επιχείρηση εκκένωσης δεκάδων χιλιάδων Παλαιστινίων.

Το Παρίσι υπενθυμίζει «ότι ο αναγκαστικός εκτοπισμός ενός άμαχου πληθυσμού συνιστά ένα έγκλημα πολέμου βάσει του διεθνούς δικαίου», υπογραμμίζει το γαλλικό ΥΠΕΞ.

Την ίδια ώρα, το Ισραήλ πρέπει να απαρνηθεί μια χερσαία στρατιωτική επιχείρηση εναντίον της Ράφας, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, προσθέτοντας πως η Ευρωπαϊκή Ένωση και η διεθνής κοινότητα «μπορούν και πρέπει» να ενεργήσουν για να αποτρέψουν ένα τέτοιο σενάριο.

«Οι εντολές εκκένωσης του Ισραήλ προς αμάχους στη Ράφα προμηνύουν τα χειρότερα: περισσότερο πόλεμο και λιμό. Αυτό είναι απαράδεκτο. Το Ισραήλ πρέπει να απαρνηθεί μια χερσαία επιχείρηση» στη Ράφα, έγραψε ο Ζοζέπ Μπορέλ σε μια ανάρτηση στο Χ.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μαζί με τη διεθνή κοινότητα, μπορούν και πρέπει να ενεργήσουν για να αποτραπεί ένα τέτοιο σενάριο», συμπλήρωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

