Τον Φρέντη Μπελέρη στις φυλακές Φιερί, στην Αλβανία, επισκέφτηκε για τέταρτη φορά, ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης - Αλβανίας και ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ, Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης.

Μετά τη συνάντησή του με τον εκλεγμένο δήμαρχο Χειμάρρας και συνυποψήφιό του, Φρέντι Μπελέρη, στις φυλακές Φιερί, όπου άδικα κρατείται, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Ο Φρέντι Μπελέρης συνεχίζει τον υπερήφανο αγώνα του για την Ελληνική Εθνική Μειονότητα, για τους Χειμαρριώτες. Παραμένει εδώ και ένα χρόνο κρατούμενος. Μία σαθρή και έωλη κατηγορία, μία άδικη απόφαση τον κρατά παράνομα στις φυλακές.

Μάχεται με όπλα του την αλήθεια και την αγνή πατριωτική του αγάπη για τον τόπο του. Και είναι σίγουρο ότι στο τέλος αυτός θα είναι ο Νικητής.

Η Αλβανία είναι μια υπό ένταξη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ενταξιακή πορεία της Αλβανίας όμως εξαρτάται από το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας. Από την επίλυση του περιουσιακού ζητήματος στη Βόρεια Ήπειρο. Το σεβασμό των σχέσεων καλής γειτονιάς. Την άμεση απελευθέρωση του Φρέντι Μπελέρη. Την ορκωμοσία του ως δημάρχου Χειμάρρας.

Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με Ψήφισμα του ζητά δίκαιη δίκη για τον Φρέντι Μπελέρη και την προστασία των περιουσιών της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας στη Βόρεια Ήπειρο.

Όλα αυτά έχουν καταστεί σαφή με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο στην αλβανική πλευρά».

