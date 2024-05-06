Οι ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας (FSB) ανακοίνωσαν σήμερα τη σύλληψη ενός άνδρα που κατηγορείται ότι ήθελε να διαπράξει επιθέσεις με εκρηκτικούς μηχανισμούς εναντίον δικαστηρίων για λογαριασμό της Ουκρανίας.

Ο ύποπτος, ένας Ρώσος υπήκοος ηλικίας περίπου 40 ετών, σε βάρος του οποίου ασκήθηκαν διώξεις για «τρομοκρατία», συνελήφθη την ώρα που έκρυβε «δύο αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς» κοντά σε έναν σιδηροδρομικό σταθμό στην πόλη Ταμπόφ, που βρίσκεται σε απόσταση 400 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά της Μόσχας.

Σύμφωνα με τη FSB, ο άνδρας προτίθετο να διαπράξει με αυτά τα εκρηκτικά επιθέσεις εναντίον δύο δικαστηρίων της πόλης.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η έρευνα αποκάλυψε ότι ο ύποπτος συμβουλευόταν συχνά φιλο-ουκρανικούς ιστότοπους και είχε στρατολογηθεί από τις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες προκειμένου να διαπράξει αυτές τις επιθέσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.