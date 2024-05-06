Φοιτητές στο πανεπιστήμιο της Γάνδης (UGent) κατέλαβαν τμήμα του το πρωί της Δευτέρας και ζητούν από το διοικητικό συμβούλιο να διακόψει τους δεσμούς με το Ισραήλ καθώς και να αναλάβει ισχυρότερες δεσμεύσεις για την πράσινη μετάβαση όπως αναφέρουν βελγικά μέσα ενημέρωσης. Οι φοιτητικές οργανώσεις «End Fossil Ghent» και «Ghent Students for Palestine» ένωσαν τις δυνάμεις τους για να διαμαρτυρηθούν για αυτό που θεωρούν «υποκρισία» από το πανεπιστήμιο όσον αφορά τόσο τα ανθρώπινα δικαιώματα όσο και τη βιωσιμότητα, επισημαίνουν τα δημοσιεύματα.

Σε επιστολή που εστάλη στο Διοικητικό Συμβούλιο στις 24 Απριλίου, οι υπογράφοντες ζήτησαν από το θεσμικό όργανο να περιγράψει δύο «χρονικά δεσμευμένα σχέδια δράσης»: το ένα που περιγράφει λεπτομερώς τα σχέδια για «διακοπή όλων των συνεργασιών με ισραηλινούς θεσμούς» και ένα άλλο που ορίζει «αποτελεσματική και δεσμευτική δράση για την εφαρμογή των σχεδίων μετάβασης [του πανεπιστημίου] το 2030».

Σημειώνεται ότι περισσότεροι από 300 φοιτητές και υπάλληλοι του πανεπιστημίου της Γάνδης, συμπεριλαμβανομένων περίπου 25 καθηγητών, υποστηρίζουν την κατάληψη. Το διοικητικό συμβούλιο δεν ανταποκρίθηκε στα αιτήματά τους μέχρι την Παρασκευή 3 Μαΐου και ως αποτέλεσμα ξεκίνησε η κατάληψη της πανεπιστημιούπολης σήμερα, Δευτέρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

