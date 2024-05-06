Ως πρώτη επιλογή της Σπόρτινγκ Λισαβόνας για την επίθεσή της ενόψει του μεταγραφικού παζαριού του καλοκαιριού αναφέρεται σε ρεπορτάζ του «maisfutebol» ο Φώτης Ιωαννίδης.

Τα «λιοντάρια» μόλις κατέκτησαν το 20ο πρωτάθλημα της ιστορία τους και στην Πορτογαλία ήδη αναφέρονται τα δεδομένα για την ενίσχυσή τους ενόψει της νέας σεζόν.

Σε ό,τι αφορά τη γραμμή κρούσης τονίζεται: «Στην επίθεση, ο Έλληνας σκόρερ του Παναθηναϊκού, Φώτης Ιωαννίδης, είναι η πρώτη επιλογή για να αντικαταστήσει Παουλίνιο ή Γιόκερες. Με τον πρώτο να μοιάζει ως πιο πιθανή περίπτωση για μεταγραφή, αφού η ρήτρα αποδέσμευσης του δεύτερου είναι 100 εκατομμύρια ευρώ».

Υπενθυμίζεται ότι από τον Παναθηναϊκό έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν σκοπεύουν να πουλήσουν. Άλλωστε, ο Γιάννης Αλαφούζος δήλωσε πρόσφατα σε συνέντευξή του στην «Athens Voice» ότι: «Δεν τον πουλάμε. Έχουμε δεχθεί υψηλή πρόταση για τον Φώτη Ιωαννίδη, την οποία απορρίπτουμε χωρίς συζήτηση. Ούτε και ο Φώτης θέλει να φύγει. Δεν είμαστε μία υπανάπτυκτη ποδοσφαιρικά χώρα. Το όνειρό μου είναι να γίνουμε μία απόλυτα ανταγωνιστική ομάδα. Πρέπει ο Παναθηναϊκός να έχει ινδάλματα και αστέρια για να μπορούν και νέα παιδιά να έρχονται κοντά στην ομάδα. Δεν είναι δυνατόν οι νέοι ταλαντούχοι παίκτες να φεύγουν από την πατρίδα τους με την πρώτη πρόταση από το εξωτερικό».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.