Ινδονησία: Ο υπουργός Άμυνας Πραμπόβο Σουμπιάντο νικητής των προεδρικών εκλογών

Ο υπουργός Άμυνας της Ινδονησίας Πραμπόβο Σουμπιάντο ανακηρύχθηκε σήμερα νικητής των προεδρικών εκλογών που διεξήχθησαν στη χώρα στις 14 Φεβρουαρίου, από τον πρώτο γύρο.

Ο απόστρατος στρατηγός, 72 ετών, που προηγείτο επί μήνες στις δημοσκοπήσεις, κέρδισε τις εκλογές συγκεντρώνοντας ποσοστό 58,6%, ανακοίνωσε η εκλογική επιτροπή. Οι δύο άλλοι υποψήφιοι, οι πρώην κυβερνήτες της Τζακάρτας και της Κεντρικής Ιάβας, Άνιες Μπασουένταν και Γκαντζάρ Πρανόβο έλαβαν 24,9% και 16% αντίστοιχα. Και οι δύο είχαν προαναγγείλει ότι θα προσφύγουν στο Συνταγματικό Δικαστήριο και ο Μπασβένταν δήλωσε σήμερα, μετά την ανακοίνωση των επίσημων αποτελεσμάτων, ότι «η κατάσταση δεν είναι φυσιολογική».

Το ποσοστό συμμετοχής στις εκλογές ανήλθε στο 80%, ήταν δηλαδή λίγο χαμηλότερο από τις προεδρικές εκλογές του 2019, όταν έφτασε το 82%. Συνολικά ψήφισαν 164 εκατομμύρια Ινδονήσιοι, από τα 204 εκατ. που ήταν εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους. Ο υπουργός Άμυνας έλαβε 96 εκατομμύρια ψήφους και ο Μπασουένταν 42 εκατ.

Ο Πραμπόβο Σουμπιάντο, ο επιχειρηματίας με το αμφιλεγόμενο στρατιωτικό παρελθόν, θα διαδεχθεί τον Οκτώβριο τον Τζόκο Ουιντόντο στην προεδρία της μεγαλύτερης οικονομίας της Νοτιοανατολικής Ασίας. Ο αντιπρόεδρός του θα είναι ο Γκιμπράν Ρακαμπούμινγκ Ράκα, γιος του απερχόμενου προέδρου.

Το βράδυ της 14ης Φεβρουαρίου ο Πραμπόβο Σουμπιάντο, που είχε αποτύχει δύο φορές να εκλεγεί πρόεδρος, το 2015 και το 2019, δήλωσε ότι κέρδισε τις εκλογές και ότι αυτή ήταν μια «νίκη για όλους τους Ινδονήσιους».

Οι δύο άλλοι υποψήφιοι έχουν στη διάθεσή τους τρεις ημέρες για να προσφύγουν στο Συνταγματικό Δικαστήριο και να αμφισβητήσουν το αποτέλεσμα. Το επιτελείο του Γκαντζάρ Πρανόβο έκανε λόγο πρόσφατα για «συστηματική και μαζική» νοθεία στις εκλογές, χωρίς ωστόσο να παρουσιάσει αποδείξεις.

Την περίοδο που ήταν επικεφαλής των ειδικών δυνάμεων, ο κ. Πραμπόβο έχει κατηγορηθεί από ΜΚΟ πως διέταξε απαγωγές και βίαιες «εξαφανίσεις» αγωνιστών υπέρ της δημοκρατίας τα χρόνια του 1990, καθώς το καθεστώς Σουχάρτο όδευε στο τέλος του. Ο στρατηγός απορρίπτει τις κατηγορίες αυτές. Ουδέποτε διώχθηκε από τη δικαιοσύνη.

Εξαιτίας των κατηγοριών σε βάρος του, ο Πραμπόβο δεν είχε το δικαίωμα να λάβει θεώρηση διαβατηρίου για να επισκεφθεί τις ΗΠΑ ή την Αυστραλία.

Ωστόσο, χάρη στην ευρεία και πολύ προσεγμένη παρουσία του στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης άλλαξε την εικόνα του και προσελκύει ιδίως νέους, που συχνά αγνοούν τις κατηγορίες σε βάρος του και πιστεύουν τη δέσμευσή του πως θα συνεχίσει την πολιτική του δημοφιλούς προκατόχου του.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν δεν άργησε να τον συγχαρεί για τη νίκη του, δηλώνοντας ότι η Ουάσινγκτον «ανυπομονεί να συνεργαστεί στενά» μαζί του. Πριν καν ανακοινωθούν τα επίσημα αποτελέσματα, πολλοί ξένοι ηγέτες άρχισαν να στέλνουν συγχαρητήρια, όπως ο πρόεδρος της Γαλλίας και οι πρωθυπουργοί της Βρετανίας, της Ολλανδίας, της Μαλαισίας και της Αυστραλίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

