ΝΒΑ: «Ασπίδα» Μπανκέρο σε Φραντς Βάγκνερ: «Δεν θα ήμασταν εδώ χωρίς αυτόν»

Το Ορλάντο αποκλείστηκε στον πρώτο γύρο των playoffs από τους Καβαλίερς με τον Πάολο Μπανκέρο να μην έχει... βοήθεια από τον Φραντς Βάγκνερ, που έμεινε στους 6 πόντους με 1/15 σουτ. Ο ηγέτης των Μάτζικ, πάντως, έσπευσε να υπερασπιστεί τον συμπαίκτη του.

«Δεν θα ήμασταν εδώ χωρίς τον Φραντς. Διατηρεί τον εαυτό του σε ένα υψηλό στάνταρ και περιμένει πολλά από τον ίδιο ως παίκτη. Έχω υπάρξει και εγώ στη θέση του, όπου νιώθεις ότι θα μπορούσες να κάνεις πολλά περισσότερα σε μία ήττα, αλλά δεν τον καθορίζει αυτό. Μετά το πρώτο παιχνίδι, ο κόσμος αμφισβητούσε το κατά πόσο είμαστε έτοιμοι. Το γεγονός ότι επιστρέψαμε με αυτόν τον τρόπο, δείχνει το προς τα πού πηγαίνουμε και το τι είμαστε ικανοί να κάνουμε», ανέφερε.

