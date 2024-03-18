Ο Banksy επιβαίωσε ότι νέο έργο στο βόρειο Λονδίνο είναι δικό του

Ο καλλιτέχνης του δρόμου Banksy επιβεβαίωσε ότι το νέο έργο σε τοίχο κτηρίου στο βόρειο Λονδίνο είναι δικό του καθώς ανέβασε φωτογραφίες πριν και μετά από τη σχετική τοιχογραφία του Finsbury Park στα social media τη Δευτέρα.

Το νέο έργο δεν είναι τίποτα άλλο από μια πράσινη μπογιά που έχει «ψεκαστεί» σε έναν τοίχο πίσω από ένα κομμένο δέντρο για να μοιάζει με φύλλωμα. Κάτω ακριβώς απεικονίζεται ένα άτομο να κρατά έναν σωλήνα με το οποίο ψέκασε με μπογιά τον τοίχο.

Πλήθη έχουν συγκεντρωθεί για να δουν την τοιχογραφία, ενώ οι κάτοικοι δηλώνουν «περήφανοι»που επιλέχθηκε ο δρόμος τους. «Αισθάνομαι σαν ένα προσωπικό μήνυμα για εμάς τους κατοίκους, νιώθουμε τόσο περήφανοι», είπε η Wanja Sellers, η οποία ζει μόλις λίγες πόρτες πιο κάτω.

Υπήρχαν τουλάχιστον 30 άτομα εκεί για να δουν το έργο τέχνης σύμφωνα με το BBC, από τότε που εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο Hornsey Road, στο Finsbury Park, την Κυριακή το πρωί.

Η τοιχογραφία έχει ζωγραφιστεί για να μοιάζει με φύλλωμα δέντρου. «Όταν κάνεις ένα βήμα πίσω μοιάζει σαν το δέντρο να ζωντανεύει, αλλά με έναν αισθητά ψεύτικο και σύνθετο τρόπο. «Είναι άνοιξη τώρα, και αυτό το δέντρο θα έπρεπε να σκάσει με φύλλα, αλλά ο Banksy πρέπει να έχει περάσει και να σκέφτηκε πόσο άθλιο θα φαινόταν», είπε.

Το χρώμα που χρησιμοποιείται για το έργο τέχνης είναι το ίδιο με αυτό των πινακίδων του Συμβουλίου του Islington, όπως φαίνεται στο πρώτο πλάνο Πριν ο καλλιτέχνης επιβεβαιώσει ότι ήταν το έργο του, η σύμβουλος του Islington Flora Williamson είπε ότι θα ήταν «απίστευτο» να υπάρχει ένα έργο τέχνης του Banksy «ακριβώς στη μέση της κοινωνικής κατοικίας και σε ένα από τα πιο φτωχά μέρη του δήμου».

«Νομίζω ότι προσθέτει ίντριγκα και πολιτισμό και δίνει ζωή στην περιοχή», είπε.

Ο άπιαστος καλλιτέχνης συνήθως επιβεβαιώνει τη δουλειά του στον ιστότοπό του και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τη Δευτέρα δημοσίευσε εικόνες του έργου τέχνης στο Instagram χωρίς λεζάντα.

Στην ανάρτησή του, το έντονα γυμνό δέντρο φαίνεται επίσης με έναν απλό λευκό τοίχο πίσω του. Ο Banksy είναι ένας από τους πιο διάσημους καλλιτέχνες στον κόσμο, αλλά η ταυτότητά του παραμένει επίσημα άγνωστη.

Τα πιο διάσημα έργα του περιλαμβάνουν το Kissing Coppers (2004) και το Girl with Balloon (2006), το οποίο τεμαχίστηκε σε ένα κόλπο ενώ βρισκόταν σε δημοπρασία λίγα χρόνια αργότερα .

Το πιο πρόσφατο γνωστό κομμάτι του καλλιτέχνη, μια πινακίδα στοπ με τρία στρατιωτικά drones πάνω του, κλάπηκε λίγες ώρες αφότου επιβεβαιώθηκε ότι ήταν αυθεντικό τον περασμένο Δεκέμβριο.

Τον Φεβρουάριο, δύο άνδρες αποφυλακίστηκαν εκ νέου για κλοπή, ενώ οι αστυνομικοί εξακολουθούν να προσπαθούν να εντοπίσουν το έργο τέχνης, το οποίο ελήφθη από έναν δρόμο του νότιου Λονδίνου.

