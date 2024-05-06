Φωτιά σε δασική έκταση στο Λουτράκι

Σε εξέλιξη είναι η φωτιά σε δασική έκταση στον οικισμό Ειρήνη στο Λουτράκι με αποτέλεσμα να χρειαστεί η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Korinthostv.gr η φωτιά καίει σε περιοχή που πέρυσι το καλοκαίρι είχε καεί και δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της φωτιάς.

Στο σημείο επιχειρούν τρία οχήματα και 7 πυροσβέστες και εθελοντικές ομάδες δασοπροστασίας.

