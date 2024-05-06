Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Ο 60χρονος Τζον Σουίνι αναδείχθηκε νέος ηγέτης του Εθνικού Κόμματος Σκωτίας (SNP), καθώς η υποψηφιότητά του για τη διαδοχή του παραιτηθέντος Χάμζα Γιούσαφ ήταν η μοναδική που υποβλήθηκε μέχρι τη διορία του μεσημεριού της Δευτέρας.

Ο επί εννέα έτη μέχρι τον περσινό Μάρτιο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Σκωτίας θα ζητήσει πλέον την ψήφο εμπιστοσύνης του τοπικού κοινοβουλίου Χόλιρουντ για να αντικαταστήσει τον κ. Γιούσαφ και ως πρωθυπουργός.

Ο κ. Σουίνι δεν αντιμετώπισε εσωκομματική εκλογική διαδικασία, καθώς οι άλλοι πιθανολογούμενοι υποψήφιοι, κυρίως η πρώην υπουργός Οικονομικών Κέιτ Φορμπς, επέλεξαν να μη διεκδικήσουν την αρχηγία.

Ο έμπειρος πολιτικός πιθανότατα θα γίνει ο έβδομος πρωθυπουργός της αποκεντρωμένης κυβέρνησης της Σκωτίας.

Ο Χάμζα Γιούσαφ παραιτήθηκε προ εβδομάδας καθώς διαπίστωσε ότι είχε χάσει τη δεδηλωμένη στο Χόλιρουντ μετά από την απόφαση να ηγηθεί κυβέρνησης μειοψηφίας, αποπέμποντας από το κυβερνητικό σχήμα το κόμμα των Πρασίνων.

Η ψηφοφορία εμπιστοσύνης για τον κ. Σουίνι μπορεί να διεξαχθεί ακόμα και την Τρίτη.



