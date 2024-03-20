Ο επικεφαλής των βρετανικών μυστικών υπηρεσιών και ο ανώτατος δημόσιος λειτουργός του Ηνωμένου Βασιλείου παραιτήθηκαν σήμερα από μέλη μιας λονδρέζικης λέσχης αποκλειστικά για άνδρες, μετά την κατακραυγή που ξέσπασε για τη συμμετοχή τους σ’ αυτήν.

Πριν από δύο ημέρες η εφημερίδα The Guardian αποκάλυψε τον κατάλογο των διασημότερων μελών της Garrick Club, μιας από τις παλαιότερες ανδρικές, ιδιωτικές λέσχες του Λονδίνου, που ιδρύθηκε το 1831. Όπως και άλλες παρόμοιες λέσχες, η Garrick Club απευθύνεται αποκλειστικά σε άνδρες, με βάση έναν παλαιό κανονισμό που ισχύει ακόμη μολονότι συχνά χαρακτηρίζεται αρχαϊκός και σύμβολο ενός κατ’ επιλογήν ανδρικού μικρόκοσμου στην άσκηση εξουσίας και επιρροής.

Η Guardian κατάφερε να αποκτήσει για πρώτη φορά τον πλήρη κατάλογο των περίπου 1.500 μελών της λέσχης. Μεταξύ αυτών είναι ο βασιλιάς Κάρολος, πολλοί υπουργοί, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Όλιβερ Ντάουντεν, ανώτατοι δημόσιοι λειτουργοί, καμιά δεκαριά δικαστές, περίπου 150 δικηγόροι, καθώς επίσης και καλλιτέχνες, όπως οι ηθοποιοί Μπράιαν Κοξ (Succession), Μπένεντικτ Κάμπερμπατς και Χιου Μπόνεβιλ (Downton Abbey). Όλοι τους άνδρες αλλά, κυρίως λευκοί και ηλικιωμένοι, επισημαίνει η εφημερίδα.

Στον κατάλογο υπήρχε και το όνομα του επικεφαλής της Μυστικής Υπηρεσίας MI6, Ρίτσαρντ Μουρ. Η αποκάλυψη αυτή προκάλεσε σάλο στην ίδια την υπηρεσία, αφού ο Μουρ έχει δηλώσει πολλές φορές ότι είναι υπέρ της «ποικιλομορφίας» στην MI6, η οποία σήμερα εξακολουθεί να έχει την εικόνα μιας «φωλιάς ανδρών κατασκόπων» τύπου «Τζέιμς Μποντ» και να μην είναι ιδιαίτερα ανοιχτή στις γυναίκες. Σε σημείο μάλιστα που ο επικεφαλής της ενημέρωσε γραπτώς όλους τους υπαλλήλους σήμερα ότι αποφάσισε να παραιτηθεί από τη λέσχη, αφού συνομίλησε με εργαζόμενες στην υπηρεσία.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, στο μήνυμά του εξηγεί ότι δεν θέλει η συμμετοχή του στην Garrick Club να παρεμποδίσει τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί στους κόλπους της MI6 για να αντιμετωπιστεί η υποεκπροσώπηση των γυναικών.

Ο Σάιμον Κέις, ο γενικός γραμματέας της Ντάουνινγκ Στριτ, δηλαδή ο πλέον υψηλόβαθμος δημόσιος υπάλληλος της χώρας, αποφάσισε επίσης να φύγει από τη λέσχη, σύμφωνα με το πρακτορείο PA.

Πολλά μέλη της λέσχης ωστόσο την υπερασπίστηκαν, λέγοντας ότι αγωνίζονται εντός της για να γίνουν δεκτές και γυναίκες. Το 2015, στην ψηφοφορία που οργανώθηκε, δεν επετεύχθη πλειοψηφία για να αλλάξει ο κανονισμός. Μια νέα ψηφοφορία πρόκειται να διεξαχθεί τον προσεχή Ιούνιο.

