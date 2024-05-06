Σοκ προκαλεί η καταγγελία που υπέβαλαν στην Αστυνομία μια 14χρονη και η μητέρα της, με καταγωγή από τη Βουλγαρία, που διαμένουν στο Σιδηρόκαστρο, υποστηρίζοντας ότι το 14χρονο κορίτσι έπεφτε θύμα βιασμού τα τελευταία επτά χρόνια από τον πατριό της.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Σερρών, η 14χρονη με την μητέρα της πήγαν στην Αστυνομία για να καταγγείλουν περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας κι εκεί το κορίτσι έκανε καταγγελία, ότι έχει πέσει θύμα βιασμού από τον πατριό της.

Με εντολή του εισαγγελέα το κορίτσι θα εξεταστεί από ιατροδικαστή για να εξακριβωθεί, αν υπέστη κακοποίηση και σε ποιο βαθμό, ενώ θα δώσει κατάθεση παρουσία παιδοψυχολόγου.

Τέλος, την υπόθεση διερευνά η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Σερρών.

