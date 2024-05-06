Μήνυμα Χαμάς στο Ισραήλ: Η επίθεση στη Ράφα δεν θα είναι «πικ νικ»

Έτοιμη να υπερασπιστεί πλήρως τους Παλαιστίνιους στη Ράφα δηλώνει η Χαμάς, απαντώντας στο Ισραήλ μετά την εντολή εκκένωσης της νότιας πόλης εγείροντας τους φόβους για επικείμενη χερσαία επίθεση.

Παράλληλα, η Χαμάς προειδοποιεί ότι «οποιαδήποτε ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση δεν θα είναι πικνικ» για τον ισραηλινό στρατό.

Μεταξύ άλλων η παλαιστινιακή οργάνωση ανέφερε ότι η εντολή εκκένωσης στη Ράφα υπογραμμίζει την επιμονή του Νετανιάχου να διαπράξει «γενοκτονία» κατά των Παλαιστινίων.

«Ώρα μηδέν» για τη Ράφα: Ξεκίνησε η εκκένωση από τους Παλαιστίνιους - Έτοιμο για εισβολή το Ισραήλ

Ξεκίνησε η μαζική αποχώρηση των Παλαιστινίων από την περιοχή της Ράφα, κοντά στα σύνορα της Γάζας με την Αίγυπτο, μετά την εντολή για εκκένωση από τις ισραηλινές αρχές.

Όλα δείχνουν ότι η «ώρα μηδέν» έχει φτάσει για τη Ράφα και η πολυσυζητημένη επιχείρηση των Ισραηλινών στη Ράφα, είναι θέμα χρόνου να εκδηλωθεί.



Οι εξελίξεις δείχνουν να «τρέχουν» μετά και την επίθεση με ρουκέτες που εξαπέλυσε η Χαμάς από την περιοχή της Ράφα, το απόγευμα της Κυριακής. Μέχρι στιγμής έχει ανακοινωθεί ότι τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ υπάρχουν και πολλοί τραυματίες.

Οι Ισραηλινές αρχές πέταξαν φυλλάδια από αέρος, με τα οποία προειδοποιούσαν τον άμαχο πληθυσμό να αποχωρήσει άμεσα, καθώς επίκειται στρατιωτική επιχείρηση.

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για μετακίνηση τουλάχιστον 100.000 ανθρώπων, ωστόσο ο πληθυσμός που έχει εκτοπιστεί στη Ράφα από άλλες περιοχές της Γάζας, μετά το ξεκίνημα της στρατιωτικής επιχείρησης του Ισραήλ, ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο.

Τόσο οι ΗΠΑ, όσο και η Ευρώπη, αλλά και τα αραβικά κράτη και βέβαια η Αίγυπτος, έχουν εκφράσει την κάθετη αντίρρησή τους προς το Ισραήλ για τη διαφαινόμενη επιχείρηση στη Ράφα, καθώς οι κίνδυνοι για περαιτέρω κλιμάκωση είναι πολύ μεγάλη.

Οι ΗΠΑ και οι δυτικές δυνάμεις κάνουν λόγο για σοβαρή επιδείνωση της ανθρωπιστικής κρίσης, ενώ η Αίγυπτος έχει τεθεί σε επιφυλακή, καθώς κάθε άλλο παρά επιθυμεί μία στρατιωτική σύγκρουση στα σύνορά της.

Επιπλέον, το Ιράν έχει προειδοποιήσει από την πλευρά του ότι μία επίθεση του Ισραήλ στη Ράφα θα θεωρηθεί ως επιθετική ενέργεια και θα υπάρξει αντίδραση.

Οι Ισραηλινοί, ωστόσο, είναι αποφασισμένοι να προχωρήσουν το σχέδιό τους. Ήδη ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκαλάντ, ενημέρωσε τηλεφωνικά τον Αμερικανό ομόλογό του, Όστιν Λόιντ.

Η Χαμάς από την πλευρά της δήλωσε ότι μία πιθανή εισβολή των Ισραηλινών στη Γάζα, θα σήμανε το οριστικό τέλος των διαπραγματεύσεων για εκεχειρία. Διαπραγματεύσεων, οι οποίες, ούτως ή άλλως, διεξάγοντας εν μέσω ισραηλινών βομβαρδισμών στη Γάζα και εκτόξευση ρουκετών από τη Χαμάς και τη Χεζμπολάχ σε ισραηλινές περιοχές.

Πηγή: skai.gr

