Η ταυτότητα του Banksy αποτελεί εδώ και καιρό αντικείμενο εικασιών και ερευνών κι έφτασε η στιγμή που ο μυστηριώδης καλλιτέχνης ίσως αναγκαστεί να αποκαλύψει το πραγματικό του όνομα, αν μια διαμάχη σχετικά με ένα έργο που απεικονίζει τη Βασίλισσα Ελισάβετ ως μαϊμού με κοσμήματα, καταλήξει τελικά σε δικαστήριο.

Συγκεκριμένα, δύο συλλέκτες έργων τέχνης προσφεύγουν νομικά κατά της εταιρείας Pest Control του καλλιτέχνη γκράφιτι, μετά την προφανή άρνησή της να επιβεβαιώσει την αυθεντικότητα του Monkey Queen. Μετά από τρία χρόνια προσπαθειών για να πάρουν μια απάντηση, ο Nicky Katz και ο Ray Howse έχουν χάσει την υπομονή τους και μηνύουν την Pest Control για αθέτηση συμβολαίου.

Επισημαίνουν την ιστοσελίδα της Pest Control, η οποία αναφέρει ότι θα εκδώσει πιστοποιητικό γνησιότητας για «πίνακες, εκτυπώσεις, γλυπτά και άλλες απόπειρες δημιουργικότητας».

Ο ίδιος ο Banksy έχει περιγράψει τον εαυτό του ως «ποιοτικό βάνδαλο» που γελοιοποιεί πρόσωπα της εξουσίας μέσω έργων τέχνης σε δημόσιους χώρους. Ο μερικώς τεμαχισμένος πίνακάς του Love is in the Bin πουλήθηκε για περισσότερα από 18,5 εκατομμύρια λίρες σε δημοπρασία το 2021, ενώ οι υπογεγραμμένες εκτυπώσεις του πωλούνται για πενταψήφιο και εξαψήφιο ποσό. Η Pest Control ιδρύθηκε από τον καλλιτέχνη το 2008 μετά την πώληση ψεύτικων εκτυπώσεων στο διαδίκτυο και διαδραματίζει βασικό ρόλο στην αγορά έργων του. Ένα πιστοποιητικό ελέγχου της αυθεντικότητας είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη της μέγιστης τιμής κατά την πώληση των έργων του, όπως υποστηρίζεται.

Η πραγματική ταυτότητα του Banksy είναι ένα διάσημο μυστήριο μεταξύ των μέσων ενημέρωσης και του κοινού για δεκαετίες. Ο Robert Del Naja των Massive Attack, ο Jamie Hewlett των Gorillaz και ο Neil Buchanan, ο πρώην παρουσιαστής του τηλεοπτικού Art Attack, θεωρούνται όλοι ύποπτοι.

