Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Μπόρις Τζόνσον είπε στους ηγέτες ΗΠΑ, Γαλλίας, Γερμανίας και Ιταλίας ότι το καθεστώς Πούτιν πρέπει να κριθεί «από τις πράξεις και όχι από για λόγια».

Σύμφωνα με την Ντάουνινγκ Στριτ, κατά την απογευματινή τηλεδιάσκεψη με τους ηγέτες ο κ. Τζόνσον είπε πως ο Πούτιν «στρίβει το μαχαίρι στην ανοιχτή πληγή της Ουκρανίας», σε μια απόπειρα να υποχρεώσει τη χώρα και τους συμμάχους της να συνθηκολογήσουν.

Σε μια πρώτη αντίδραση μετά από τις εξελίξεις στις συνομιλίες της Κωνσταντινούπολης, ο Μπόρις Τζόνσον πρόσθεσε μιλώντας με τους κ.κ. Μπάιντεν, Μακρόν, Σολτς και Ντράγκι ότι η απάντηση των συμμάχων θα πρέπει να είναι αμείωτης έντασης, ώστε να στηριχτούν οι Ουκρανοί έναντι της ρωσικής «βαρβαρότητας».

Στο Twitter ο Βρετανός ηγέτης είπε ότι δε θα υπάρξει χαλάρωση της αποφασιστικότητας των συμμάχων μέχρι να σταματήσει η επιθετικότητα κατά της Ρωσίας.

Discussed the ongoing need to support and sustain Ukraine this afternoon with @POTUS, @EmmanuelMacron, @OlafScholz and Prime Minister Draghi.



There will be no let up in our resolve until aggression against Ukraine ends.