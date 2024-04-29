Ένα κομμάτι δικαστικής ιστορίας αρχίζει.Θα μπορούσε να είχε χρησιμοποιηθεί ως υλικό και για ταινία: Άνδρες έτοιμοι να κάνουν χρήση βίας, πρώην στρατιώτες και μια γυναίκα πολιτικός, μια ομάδα ανθρώπων που τους ενώνει το μίσος τους για την κρατική έννομη τάξη προμηθεύονται εκατοντάδες όπλα, καταρτίζουν λίστες εχθρών, εισβάλλουν στο Ράιχσταγκ και θέλουν να ανατρέψουν το γερμανικό πολίτευμα. Αυτές είναι οι κατηγορίες που διατυπώνονται εναντίον μελών της ναζιστικής οργάνωσης "Πολίτες του Ράιχ" γύρω από τον Ενρίκο τον 13ο, πρίγκιπα Ρόις. Η πρώτη δίκη της ομάδας ξεκινά σήμερα Δευτέρα στη Στουτγάρδη. Στην αίθουσα του Εφετείου της Στουτγάρδης στο Στάμχαϊμ, όπου κάποτε δικάστηκαν τα μέλη της τρομοκρατικής ομάδας RAF, θα γραφτεί και πάλι δικαστική ιστορία. "Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες δίκες που αφορούν την κρατική ασφάλεια στην ιστορία της Γερμανίας", λέει ο πρόεδρος του δικαστηρίου, Αντρέας Ζίνγκερ.

Σε τρεις διαφορετικές δίκες

Ας γυρίσουμε όμως στον Δεκέμβριο του 2022. Αστυνομικοί εισβάλλουν σε διαμερίσματα και σπίτια σε διάφορα κρατίδια και στο εξωτερικό. Συλλαμβάνουν "Πολίτες του Ράιχ" γύρω από τον πρίγκιπα Ρόιςμε την υποψία ότι είχαν σχεδιάσει πραξικόπημα με τη δύναμη των όπλων στη Γερμανία. Αποτέλεσμα της μεγάλης κλίμακας αντιτρομοκρατικής εφόδου η απαγγελία κατηγοριών σε βάρος 27 υπόπτων από την ομοσπονδιακή εισαγγελία. Η κατηγορία που αντιμετωπίζουν είναι πρόθεση ανατροπής με χρήση βίας της υπάρχουσας κρατικής τάξης στη Γερμανία και η αντικατάσταση με δική τους μορφή διακυβέρνησης. Η ομάδα λέγεται ότι είχε πρόσβαση σε ένα τεράστιο οπλοστάσιο και ότι αποδέχθηκε την πιθανότητα να υπάρχουν νεκροί στη διάρκεια υλοποίησης των σχεδίων πραξικοπήματος. Ο Ερρίκος 13ος πρίγκιπας Ρόις επρόκειτο να ενεργήσει ως αρχηγός του κράτους. Η πρώην δικαστής του Βερολίνου και πρώην βουλευτής του AfD Μπίργκιτ Μάλζακ-Βίνκεμαν θα αναλάμβανε το υπουργείο Δικαιοσύνης. Ανάμεσα στους κατηγορούμενους και στρατιώτης της Διοίκησης Ειδικών Δυνάμεων (KSK) των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων. Οι επίδοξοι πραξικοπηματίες θα σχημάτιζαν μεταβατική κυβέρνηση για να διαπραγματευτεί μια νέα κρατική τάξη στη Γερμανία με τις νικήτριες συμμαχικές δυνάμεις του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Οι λεγόμενοι "Πολίτες του Ράιχ" ισχυρίζονται ότι το Γερμανικό Ράιχ (1871-1945) συνεχίζει να υφίσταται, εξ ου και η ονομασία. Δεν αναγνωρίζουν τη Γερμανία ως χώρα και τη νομοθεσία της. Η υπόθεση γύρω από τον πρίγκιπα Ρόις είναι τόσο ογκώδης, που δεν αρκεί ο χώρος του δικαστηρίου στη Στουτγάρδη. "Δεν θέλουμε να κάνουμε μια δίκη παρωδία σε κάποιο γυμναστήριο, πρέπει να ασχοληθούμε και να ρίξουμε το βάρος μας στους ανθρώπους", εξηγεί ο πρόεδρος του δικαστηρίου Ζίνγκερ. Για τον λόγο αυτό, οι κατηγορούμενοι θα χωριστούν σε τρεις ομάδες και θα γίνουν τρεις δίκες. Στη Στουτγάρδη το λεγόμενο στρατιωτικό σκέλος, στη Φρανκφούρτη οι φερόμενοι ως αρχηγοί από τις 21 Μαΐου και στο Μόναχο τα υπόλοιπα μέλη από τις 18 Ιουνίου. "Το γεγονός ότι τρία ανώτερα περιφερειακά δικαστήρια ασχολούνται παράλληλα με μία και μόνο τρομοκρατική οργάνωση, η οποία δεν έχει καν τεκμηριωθεί δικαστικά, είναι εξαιρετικά ασυνήθιστο", λέει ο Ζίνγκερ. Οι ακροαματικές διαδικασίες είναι πιθανό να αποδειχθούν πολύπλοκες και δαπανηρές. Οι κατηγορούμενοι σε μια δίκη μπορεί να κληθούν ως μάρτυρες και στις άλλες δίκες. Κάθε δικαστήριο πρέπει να συγκεντρώσει τα δικά του αποδεικτικά στοιχεία και να καταλήξει στη δική του απόφαση. “Είναι επίσης δυνατόν να βγουν στο τέλος αντικρουόμενες αποφάσεις”, λέει ο Ζίνγκερ, αν και οι παρατηρητές πιστεύουν ότι αυτό είναι μάλλον απίθανο.

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Η προσδοκία είναι ότι η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία, ως εισαγγελική αρχή, θα διατηρήσει την εποπτεία και θα κρατήσει τα νήματα ενωμένα. "Ο Ομοσπονδιακός Γενικός Εισαγγελέας είναι ο συνδετικός κρίκος, ο βραχίονας", λέει ο πρόεδρος του δικαστηρίου Ζίνγκερ. Μόνο η δίκη στη Στουτγάρδη είναι τέτοιας κλίμακας, που θα ξεπερνούσε σε χωρητικότητα τα περισσότερα δικαστήρια στη χώρα. Εννέα κατηγορούμενοι, πέντε δικαστές, δύο αναπληρωματικοί δικαστές και όχι λιγότεροι από 22 συνήγοροι υπεράσπισης. Συν τα δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Οι κατηγορούμενοι θα κάθονται πίσω από παχιά τζάμια και θα μπορούν να συνομιλούν στους συνηγόρους υπεράσπισης μέσω μικροφώνου. Ο Ζίνγκερ κάνει λόγο για 400.000 έγγραφα για την ομάδα Ρόις, που γεμίζουν 700 φακέλους. Οι κατηγορούμενοι στο δικαστήριο της Στουτγάρδης φέρεται ότι εντάχθηκαν στην οργάνωση το 2022 και συμμετείχαν στο στρατιωτικό σκέλος της. Αυτός ο βραχίονας επρόκειτο να κάνει την ανατροπή του πολιτεύματος με τη δύναμη των όπλων. Για τον σκοπό αυτό, είχε ήδη ξεκινήσει να στήνει ένα δίκτυο σε όλη τη Γερμανία με περισσότερες από 280 στρατιωτικά οργανωμένες μονάδες, τις λεγόμενες "Μονάδες Εσωτερικής Ασφάλειας". Το νούμερο 221 είχε αναλάβει την ευθύνη για τις περιοχές Φρόιντενστατ και Τίμπιγκεν. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι μέχρι την έκδοση απόφασης ισχύει το τεκμήριο αθωότητας για τους κατηγορούμενους.



Όσον αφορά γενικά το περιβάλλον των "Πολιτών του Ράιχ", ο πρόεδρος του δικαστηρίου Ζίνγκερ τονίζει: "Δεν πρόκειται για ωραίους θείους που έχουν κάποιες περίεργες ιδέες. Ο αυξανόμενος αριθμός κατηγοριών κατά των "Πολιτών του Ράιχ" και ακροδεξιών εξτρεμιστών αποτελεί κομμάτι μιας ανησυχητικής κοινωνικής εξέλιξης". Αυτό δείχνει και η υπόθεση των πυροβολισμών στο Ρόιτλινγκεν, στην οποία σκοπεύει να επικεντρωθεί το δικαστήριο της Στουτγάρδης κατά την έναρξη της σημερινής δίκης: στους κατηγορούμενους περιλαμβάνεται ο άνδρας που φέρεται να πυροβόλησε πολλές φορές με ημιαυτόματο ταχείας βολής εναντίον αστυνομικών ειδικής ομάδας κρούσης κατά τη διάρκεια έρευνας στο σπίτι του στις 22 Μαρτίου 2023, τραυματίζοντας δύο εξ αυτών.



Επιμέλεια: Ειρήνη Αναστασοπούλου

