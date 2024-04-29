Φόρους πάνω από 800 εκατ. ευρώ κατέβαλαν την προηγούμενη χρονιά στο Κρεμλίνο οι μεγάλες δυτικές τράπεζες που συνεχίζουν να λειτουργούν στη Ρωσία. Σύμφωνα με ξένα ειδησεογραφικά μέσα, πρόκειται για ένα μόνο παράδειγμα πώς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα χρηματοδοτούν τον πόλεμο του Πούτιν στην Ουκρανία.

Οι επτά μεγαλύτερες ευρωπαϊκές τράπεζες, με βάση το ενεργητικό τους, που λειτουργούν στη Ρωσία, ανακοίνωσαν συνολικά κέρδη πάνω από 3 δισ. ευρώ το 2023, ποσό τριπλάσιο από το 2021.

Τα κέρδη των Raiffeisen Bank International, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo και OTP προήλθαν εν μέρει από κεφάλαια τα οποία οι τράπεζες δεν μπορούν να αποσύρουν από τη Ρωσία, λόγω των περιορισμών που επιβλήθηκαν το 2022, οι οποίοι μεταξύ άλλων απαγορεύουν την καταβολή μερίσματος από ρωσικές θυγατρικές σε επιχειρήσεις από "μη φιλικές" δυτικές χώρες.

Τα υψηλότερα επιτόκια, με το βασικό επιτόκιο της ρωσικής κεντρικής τράπεζας να βρίσκεται στο 16%, σχεδόν σε διπλάσιο επίπεδο από τα προ εισβολής στην Ουκρανία επίπεδα, ενίσχυσαν τα κέρδη των τραπεζών.

Η άνοδος στην κερδοφορία σημαίνει πως οι ευρωπαϊκές τράπεζες κατέβαλαν ποσό ύψους 800 εκατ. ευρώ στη Μόσχα, από τα 200 εκατ. ευρώ που είχαν καταβάλει το 2021, σύμφωνα με ανάλυση των Financial Times.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν αναζητά τρόπους για να στηρίξει την "πολεμική του οικονομία", η οποία περιλαμβάνει μείωση της παραγωγής του ρωσικού πετρελαίου, σε μια προσπάθεια να ωθήσει υψηλότερα την τιμή του.

