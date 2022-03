Την ποινικοποίηση τη χρήσης του γράμματος «Ζ», καθώς συμβολίζει την υποστήριξη στον ρωσικό πόλεμο στην Ουκρανία ζητά από τη διεθνή κοινότητα το Κίεβο.



Αρχικά το γράμμα Z -που πιστεύεται ότι σημαίνει "za pobedu" (για τη νίκη) - χρησιμοποιήθηκε για τα ρωσικά τανκς που επιχειρούν στην Ουκρανία, αλλά έχει υιοθετηθεί από τους Ρώσους ως σύμβολο υποστήριξης της εισβολής.



Τρία γερμανικά κρατίδια - το Βερολίνο, η Βαυαρία και η Κάτω Σαξονία - έχουν ήδη ανακοινώσει ότι όποιος εμφανίζει το σύμβολο για να προωθήσει τον πόλεμο μπορεί να τιμωρηθεί με έως και τρία χρόνια φυλάκιση.



Παράλληλα, το υπουργείο Εσωτερικών της Γερμανίας έχει προειδοποιήσει ότι όσοι επιδεικνύουν το σύμβολο για να «υποστηρίξουν» την εισβολή θα μπορούσαν να «υποχρεωθούν σε δίωξη».

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντίμιτρο Κουλέμπα κάλεσε και άλλες χώρες να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Γερμανίας.



«’Ζ’ σημαίνει ρωσικά εγκλήματα πολέμου, βομβαρδισμένες πόλεις, χιλιάδες δολοφονημένους Ουκρανούς», έγραψε ο Κουλέμπα στο Twitter. «Η δημόσια υποστήριξη αυτής της βαρβαρότητας πρέπει να απαγορευτεί».



Το σύμβολο έχει εμφανισθεί σε πολλά κτίρια στη Γερμανία, και έχει ήδη εμφανιστεί σε μπλουζάκια, σημαίες και αυτοκίνητα, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.



Η Λιθουανία είναι μεταξύ των χωρών που εξετάζουν την απαγόρευση του συμβόλου. Εάν εγκριθεί η απαγόρευση, οι παραβάτες θα αντιμετωπίσουν πρόστιμο έως και 500 ευρώ αναφέρει το BBC.

I call on all states to criminalize the use of the ‘Z’ symbol as a way to publicly support Russia’s war of aggression against Ukraine. ’Z’ means Russian war crimes, bombed out cities, thousands of murdered Ukrainians. Public support of this barbarism must be forbidden.