Στην αποστολή της Μακάμπι στο Βελιγράδι ενσωματώθηκε ο Γουέιντ Μπόλντγουιν. Ο Αμερικανός γκαρντ αμέσως μετά το Game 2 με τον Παναθηναϊκό μετέβη από την Αθήνα στην Κροατία για θεραπείες έχοντας υποστεί θλάση στον οπίσθιο μηριαίο στο παιχνίδι της Τρίτης.



Ακόμη είναι αμφίβολο αν ο Μπόλντγουιν θα είναι διαθέσιμος στο Game 3, που θα γίνει την Τρίτη (20:00). Περισσότερα θα γίνουν γνωστά μετά την απογευματινή προπόνηση που θα κάνει η Μακάμπι στη «Σταρκ Αρένα» και όχι στη «Χάλα Πιονίρ», όπου θα γίνει ο αυριανός αγώνας.

Ο 28χρονος άσος φέτος έχει 17,9 πόντους, 4,9 ασίστ, 2,6 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 19,6 στην αξιολόγηση σε 28:14 συμμετοχής κατά μέσο όρο στην Ευρωλίγκα.

