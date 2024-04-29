Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε σήμερα ότι, έπειτα από μια περίοδο σκέψης σχετικά με το μέλλον του, αποφάσισε να συνεχίσει τη θητεία του επικεφαλής της χώρας.

Ο Σάντσεθ δήλωσε ότι ενημέρωσε τον βασιλιά Φίλιππο ΣΤ' για την απόφασή του.

Η απόφαση του Σάντσεθ να συνεχίσει βάζει τέλος σε μια εβδομάδα κατά την οποία επικράτησε περαιτέρω αναταραχή στα πολιτικά πράγματα της Ισπανίας λόγω του ενδεχομένου να διεξαχθούν νέα ψηφοφορία στο κατακερματισμένο κοινοβούλιο για να επιλεγεί νέος πρωθυπουργός ή ακόμη και οι τέταρτες βουλευτικές εκλογές μέσα σε πέντε χρόνια.

Ο Σάντσεθ, 52 ετών, αιφνιδίασε τόσο αντιπάλους όσο και συμμάχους όταν ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι αναστέλλει για μερικές ημέρες τα δημόσια καθήκοντά του για να εξετάσει το ενδεχόμενο να παραιτηθεί, προκαλώντας μεγάλες διαδηλώσεις οπαδών του το σαββατοκύριακο στη χώρα.

Ο πρωθυπουργός έκανε την ανακοίνωση αυτή την ίδια ημέρα που δικαστήριο ανακοίνωσε ότι θα διεξαγάγει έρευνα σε βάρος της συζύγου του, της Μπεγκόνια Γκόμεθ, για αθέμιτη άσκηση επιρροής και για επιχειρηματική διαφθορά, κατηγορίες για τις οποίες ο Σάντσεθ δήλωσε ότι είναι ψευδείς και ενορχηστρωμένες από τους συντηρητικούς αντιπάλους του.

Πηγή: skai.gr

