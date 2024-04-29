Gerard Depardieu: Τέθηκε υπό κράτηση στο Παρίσι μετά τις κατηγορίες για σεξουαλικές επιθέσεις

Ο Γάλλος κινηματογραφικός αστέρας, Ζεράρ Ντεπαρντιέ, τέθηκε σήμερα υπό κράτηση σε αστυνομικό τμήμα του Παρισιού, αφού κατηγορήθηκε για σεξουαλική επίθεση σε δύο εργαζόμενες στα κινηματογραφικά πλατό.

Ο 75χρονος ηθοποιός, ο οποίος βρίσκεται ήδη υπό έρευνα για πολλά παρόμοια εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένου του βιασμού, φέρεται να έχει παρενοχλήσει το προσωπικό παραγωγής στα πλατό δύο ταινιών.

Η μία ήταν η ταινία «Les Volets Verts» που κυκλοφόρησε το 2022 και η άλλη ήταν η ταινία «Le Magician et les Siamois» που κυκλοφόρησε το 2015.

Breaking: French movie legend Gerard Depardieu, 75, is placed in custody in Paris over claims he sexually assaulted two female production workers on film sets https://t.co/HBRS2Q0Q4s #assaulted #claims #custody pic.twitter.com/QQgC5ZGww5 — WhatsNew2Day (@whatsn2day) April 29, 2024

Πηγή που διενεργεί την έρευνα δήλωσε τη Δευτέρα, όπως γράφει η «Daily Mail»: «Ο κ. Depardieu κλήθηκε να εμφανιστεί σήμερα σε αστυνομικό τμήμα του Παρισιού και επί του παρόντος τελεί υπό κράτηση. Ανακρίνεται για δύο φερόμενες σεξουαλικές επιθέσεις που έλαβαν χώρα το 2014 και το 2021».

Ο Ντεπαρντιέ αρνείται σθεναρά όλες τις κατηγορίες εναντίον του. Η πρώτη καταγγέλλουσα δήλωσε ότι δέχθηκε επίθεση τον Σεπτέμβριο του 2021, όταν ο ηθοποιός την άγγιξε και προχώρησε σε άσεμνες χειρονομίες. Πρόκειται για μια γυναίκα, 53 ετών, η οποία κατονομάζεται ως Amelie. Ένας μάρτυρας κατάφερε να τον απομακρύνει από τη γυναίκα, όπως υποστηρίζεται.

Gérard Depardieu entendu par la police judiciaire pour deux affaires d’agressions sexuelles sur des tournages



Les faits se seraient déroulés lors de deux tournages distincts. Un dossier s’ajoutant à de nombreuses autres poursuites contre le comédien

➡️ https://t.co/yyAtE2aK1u pic.twitter.com/sn7XEYHpPQ — Le Parisien (@le_Parisien) April 29, 2024

Η δεύτερη καταγγέλλουσα αναφέρει ότι δέχθηκε επίθεση τον Μάρτιο του 2014 κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας μικρού μήκους «Le Magician et les Siamois», στο Doué-la-Fontaine, κοντά στη Νάντη, στη δυτική Γαλλία.Το συνεργείο συναντήθηκε επίσης στο σπίτι του Ντεπαρντιέ στο Παρίσι, όπου η 24χρονη βοηθός παραγωγής φέρεται να κακοποιήθηκε, ενώ ο ηθοποιός έκανε και πάλι άσεμνα σχόλια.

Η δικηγόρος της Amelie, Carine Durrieu-Diebolt, δήλωσε ότι τα στοιχεία υποδεικνύουν «σεξουαλική επίθεση, παρενόχληση και κακοποίηση». Η κ. Durrieu-Diebolt εκπροσωπεί επίσης τη Charlotte Arnould, 28 ετών, η οποία ισχυρίζεται ότι βιάστηκε και κακοποιήθηκε σεξουαλικά από τον Depardieu.

