«O Πρωθυπουργός ανακοίνωσε για τους δημοσίους υπαλλήλους πριμ, που ουσιαστικά είναι πριν. ‘’Πριν από τις ευρωεκλογές, για να με ψηφίσετε’’. Οι γνωστές τακτικές εξάρτησης των παλαιοκομματικών πολιτικών προς τους πολίτες» αναφέρει σε δήλωσή του ο Στέφανος Κασσελάκης σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στο υπουργικό συμβούλιο.



«Αν θέλει να αντιμετωπίσει τους δημοσίους υπαλλήλους ως ισότιμους πολίτες, δεν έχει παρά να υιοθετήσει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ: Επαναχορήγηση 13ου και 14ου μισθού, ώστε να μην έχουμε πολίτες β’ κατηγορίας σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα» προσθέτει ο κ. Κασσελάκης.

διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ» καταλήγει.

