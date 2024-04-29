Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Έσπασε φράγμα στο Ναϊρόμπι – Δεκάδες νεκροί - Ψάχνουν αγνούμενους στις λάσπες

Καταστροφικές πλημμύρες πλήττουν την Κένυα, λόγω του Ελ Νίνιο

kenya

Τουλάχιστον 42 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Κένυα όταν έσπασε φράγμα βόρεια της πρωτεύουσας Ναϊρόμπι, στην περιοχή Μάι Μαχιού, δήλωσε η τοπική κυβερνήτης στο Γαλλικό Πρακτορείο, καθώς η χώρα πλήττεται από καταρρακτώδεις βροχές με θανατηφόρες συνέπειες.

«42 νεκροί είναι ένας προσωρινός απολογισμός. Υπάρχουν άλλοι παγιδευμένοι στη λάσπη που εργαζόμαστε για να ανασύρουμε», δήλωσε η κυβερνήτης Σούζαν Κιχίκα.

Νωρίτερα σήμερα, οι αρχές της Κένυας ανακοίνωσαν την αναβολή του ανοίγματος των σχολείων για μια εβδομάδα, εξαιτίας των σφοδρών βροχοπτώσεων οφειλόμενων στο κλιματικό φαινόμενο Ελ Νίνιο, οι οποίες έχουν προκαλέσει καταστροφικές πλημμύρες στη χώρα της ανατολικής Αφρικής.

Το Ελ Νίνιο είναι φυσικό κλιματικό φαινόμενο που γενικά συνδέεται με την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη — προκαλεί ξηρασίες σε κάποιες περιοχές, υπερβολικές βροχοπτώσεις σε άλλες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κένυα πλημμύρες
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
2 0 Bookmark