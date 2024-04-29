Τουλάχιστον 42 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Κένυα όταν έσπασε φράγμα βόρεια της πρωτεύουσας Ναϊρόμπι, στην περιοχή Μάι Μαχιού, δήλωσε η τοπική κυβερνήτης στο Γαλλικό Πρακτορείο, καθώς η χώρα πλήττεται από καταρρακτώδεις βροχές με θανατηφόρες συνέπειες.

«42 νεκροί είναι ένας προσωρινός απολογισμός. Υπάρχουν άλλοι παγιδευμένοι στη λάσπη που εργαζόμαστε για να ανασύρουμε», δήλωσε η κυβερνήτης Σούζαν Κιχίκα.

Νωρίτερα σήμερα, οι αρχές της Κένυας ανακοίνωσαν την αναβολή του ανοίγματος των σχολείων για μια εβδομάδα, εξαιτίας των σφοδρών βροχοπτώσεων οφειλόμενων στο κλιματικό φαινόμενο Ελ Νίνιο, οι οποίες έχουν προκαλέσει καταστροφικές πλημμύρες στη χώρα της ανατολικής Αφρικής.

UPDATE: At least 10 bodies recovered after a dam in Old Kijabe burst, sweeping through villages and cutting off traffic on Nairobi-Nakuru highway, search and rescue operation ongoing. pic.twitter.com/EUxUiZkMD9 — The Standard Digital (@StandardKenya) April 29, 2024

Το Ελ Νίνιο είναι φυσικό κλιματικό φαινόμενο που γενικά συνδέεται με την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη — προκαλεί ξηρασίες σε κάποιες περιοχές, υπερβολικές βροχοπτώσεις σε άλλες.

