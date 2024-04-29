Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Την αντίδραση του Λονδίνου προκάλεσε η πρόθεση της κυβέρνησης του Δουβλίνου να νομοθετήσει ώστε να στέλνονται πίσω επί βρετανικού εδάφους όσοι αιτούντες άσυλο μετανάστες περνούν παράτυπα στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας από τη Βόρεια Ιρλανδία (που ανήκει στο Ηνωμένο Βασίλειο).

Η Ιρλανδή υπουργός Δικαιοσύνης Χέλεν ΜακΊντι είπε ενώπιον κοινοβουλευτικής επιτροπής στο Δουβλίνο την περασμένη εβδομάδα πως πάνω από το 80% των πρόσφατων μεταναστευτικών αφίξεων στη χώρα προέρχονταν από το έδαφος της Βόρειας Ιρλανδίας.

Κατά τον αναπληρωτή πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών της χώρας Μίχαλ Μάρτιν, η απειλή απέλασης παράτυπων μεταναστών από το Ηνωμένο Βασίλειο στη Ρουάντα μετά από την έγκριση του σχετικού νόμου στο Γουέστμινστερ έχει οδηγήσει πολλούς μετανάστες να αναζητήσουν καταφύγιο στην Ιρλανδία.

Ο νέος πρωθυπουργός της Ιρλανδίας Σάιμον Χάρις δεσμεύτηκε να μην επιτρέψει να γίνει η χώρα του «παραθυράκι για τις μεταναστευτικές προκλήσεις οποιουδήποτε άλλου».

Στις δηλώσεις αυτές απάντησε πηγή της βρετανικής κυβέρνησης, που είπε πως το Ηνωμένο Βασίλειο δεν πρόκειται να δεχθεί πίσω μετανάστες που έχουν διασχίσει τα σύνορα από τη Βόρεια Ιρλανδία προς τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας «μέχρι η ΕΕ να αποδεχθεί ότι μπορούμε και εμείς να τους στέλνουμε πίσω στη Γαλλία».

Πηγή: skai.gr

