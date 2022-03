Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν ήδη αρχίσει να υποχωρούν σε ορισμένες περιοχές της Ουκρανίας, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματικό, τον οποίο επικαλείται το CNN. «Μεγάλες φάλαγγες ρωσικού στρατιωτικού εξοπλισμού μετακινούνται στη Λευκορωσία από την Ουκρανία» υποστηρίζουν από πλευράς τους λευκορωσικά ΜΜΕ προβάλλοντας σχετικά βίντεο.

Νωρίτερα, μετά τη λήξη των ειρηνευτικών συνομιλιών Ρωσίας-Ουκρανίας στην Κωνσταντινούπολη, έγινε γνωστό πως η Ρωσία συμφώνησε να μειώσει δραστικά τις στρατιωτικές δραστηριότητές της στο Κίεβο και την πόλη Τσερνίχιβ της βόρειας Ουκρανίας.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματικό, η Ρωσία αρχίζει να αποσύρει δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων των Τακτικών Ομάδων Ρωσικών Ταγμάτων (BTG) εγκαταλείποντας τις περιοχές γύρω από το Κίεβο.

Οι ρωσικές δυνάμεις υποχωρούν και σε ορισμένες περιοχές του βορρά για να επικεντρωθούν στα κέρδη στο νότο και στα ανατολικά, σύμφωνα με το CNN.

Οι ΗΠΑ εκτιμούν ότι η Ρωσία θα καλύψει την υποχώρησή της με βομβαρδισμό του Κιέβου από αέρα και ξηρά, δήλωσε αξιωματούχος.

Η ίδια πηγή προειδοποιεί ότι η Ρωσία θα μπορούσε πάντα να αλλάξει στάση ξανά, εάν οι συνθήκες το επιτρέψουν.



Κατά την άποψη των ΗΠΑ, δεν πρόκειται για μια προσωρινή υποχώρηση για ανασυγκρότηση, αλλά για μια πιο μακροπρόθεσμη κίνηση, καθώς η Ρωσία δυσκολεύεται να προχωρήσει στο βορρά.

Από την Κωνσταντινούπολη, ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας δήλωσε ότι οι πρόεδροι των δύο χωρών ενδέχεται να συναντηθούν, όταν εγκριθεί το σχέδιο της ειρηνευτικής συνθήκης.

Ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας Βλαντίμιρ Μεντίνσκι έκανε λόγο για «ουσιαστικές συνομιλίες».

«Καθώς οι διαπραγματεύσεις επί της συμφωνίας ουδετερότητας και μη πυρηνικού στάτους της Ουκρανίας εισέρχονται σε πρακτική διάσταση (...) αποφασίσθηκε, για την ενίσχυση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, ο δραστικός περιορισμός της στρατιωτικής δραστηριότητας με κατεύθυνση το Κίεβο και το Τσερνίχιβ», ανακοίνωσε από την Κωνσταντινούπολη ο Ρώσος υφυπουργός Αμυνας, Αλεξάντρ Φόμιν.

Σχολιάζοντας τη δήλωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, ο στρατιωτικός αναλυτής Mikhail Khodaryonok δήλωσε ότι «Αατό, προφανώς, σημαίνει ότι οι πυροβολισμοί, οι βομβαρδισμοί, οι επιθέσεις, τα πυρά πυροβολικού, οι όλμοι, οι εκτοξευτές ρουκετοβομβίδων πράγματι θα μειωθούν».

First signs that some Russian troops are indeed retreating from the Kyiv direction. Large numbers of BMDs with Russian and VDV flags were spotted today on their way from the Ukrainian border to Belarus' Rechitsa and Gomel where they were loaded onto railway platforms. pic.twitter.com/6B5qTsgFRq