Η Ουκρανία ανακοίνωσε σήμερα Δευτέρα ότι απέκρουσε 55 επιθέσεις στα ανατολικά, στην περιοχή του Ντονέτσκ, μία ημέρα αφότου παραδέχθηκε μια επιδείνωση της κατάστασης στη γραμμή του μετώπου.

Η Μόσχα δήλωσε στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου πως κατέλαβε άλλο ένα χωριό στην ανατολική Ουκρανία, τη Νοβομπαχμουτίφκα, την ώρα που οι δυνάμεις του Κιέβου περιμένουν με ανυπομονησία την άφιξη ζωτικής σημασίας αμερικανικών όπλων.

Ο ουκρανικός στρατός δήλωσε ότι "απέκρουσε 55 επιθέσεις" σε πολλά χωριά βόρεια και ανατολικά της Νοβομπαχμουτίφκα. Ανάμεσά τους, το Οτσερετίνιε, όπου αναφέρθηκαν σφοδρές μάχες χθες, Κυριακή.

Τα χωριά αυτά βρίσκονται βόρεια της πόλης Αβντιίβκα, που καταλήφθηκε από Ρώσους στρατιώτες τον Φεβρουάριο. Από τότε οι δυνάμεις της Μόσχας προωθήθηκαν πιο βαθιά στην περιοχή του Ντονέτσκ.

Νοτιότερα, η Ουκρανία λέει πως τα στρατεύματά της "εξακολουθούν να αναχαιτίζουν τον εχθρό" σε πολλές περιοχές δυτικά της υπό ρωσικό έλεγχο πόλης Ντονέτσκ, κυρίως στην πόλη Κρασνογκορίβκα.

Το Κίεβο λέει πως οι ρωσικές δυνάμεις "με την υποστήριξη της πολεμικής αεροπορίας, επιχείρησαν 15 φορές να διαπεράσουν την άμυνα των στρατευμάτων μας".

Η Κρασνογκορίβκα βρίσκεται περίπου 20 χλμ. δυτικά του Ντονέτσκ και αποτελεί σημαντικό προπύργιο για το Κίεβο.

Η περιοχή έχει γίνει πιο ευάλωτη μετά την πτώση της Μαρίνκα και της Αβντιίβκα, και οι μάχες έχουν αυξηθεί εκεί τις τελευταίες εβδομάδες σύμφωνα με πληροφορίες.

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, Ολεξάντρ Σίρσκι, παραδέχθηκε την Κυριακή πως οι άνδρες του αποσύρθηκαν σε νέες αμυντικές θέσεις δυτικότερα σε ορισμένους τομείς.

Το Κίεβο προέβλεψε επίσης ότι η Ρωσία θα προσπαθήσει να αποσπάσει μερικές νίκες πριν από την εθνική εορτή της 9ης Μαΐου, όπου τιμάται η νίκη απέναντι στη ναζιστική Γερμανία.

«Η Ρωσία πρέπει να υποστηρίξει την τρέχουσα δυναμική στη ‘’ζώνη ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης’’ ενώ ο πανικός από την πλευρά του εχθρού μεγαλώνει» δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.