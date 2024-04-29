Παναθηναϊκός: Το «colpo grosso» του Αταμάν για δύο διπλά στο Βελιγράδι

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να ισοφαρήσει τη σειρά κόντρα στην «ομάδα του λαού» μετά την ήττα στο Game 1 του ΟΑΚΑ. Σλούκας και Παπαπέτρου ήταν αυτοί οι οποίοι πήραν από το… χέρι το Τριφύλλι και το οδήγησαν στο να κάνει το 1-1 στη σειρά.
Τώρα το Τριφύλλι καλείται να πάρει έστω μία νίκη στη Σερβία για να γυρίσει τη σειρά στην Αθήνα ή δύο για να πάρει το εισιτήριο για το Final Four του Βερολίνου.
Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.