Παναθηναϊκός: Το «colpo grosso» του Αταμάν για δύο διπλά στο Βελιγράδι

Ο Τούρκος τεχνικός θέλει να εκμεταλλευτεί στο έπακρο τις αδυναμίες της Μακάμπι Τελ Αβίβ και φυσικά να στείλει την ομάδα του στο F4

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να ισοφαρήσει τη σειρά κόντρα στην «ομάδα του λαού» μετά την ήττα στο Game 1 του ΟΑΚΑ. Σλούκας και Παπαπέτρου ήταν αυτοί οι οποίοι πήραν από το… χέρι το Τριφύλλι και το οδήγησαν στο να κάνει το 1-1 στη σειρά.

Τώρα το Τριφύλλι καλείται να πάρει έστω μία νίκη στη Σερβία για να γυρίσει τη σειρά στην Αθήνα ή δύο για να πάρει το εισιτήριο για το Final Four του Βερολίνου. 

