Αναστάτωση επικράτησε σήμερα το πρωί έξω από τις εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Η. στα Λακώνια του Αγίου Νικολάου, όπου ένας 50χρονος απειλούσε να αυτοπυρποληθεί, λόγων χρεών προς την υπηρεσία, με ένα μπιτόνι με εύφλεκτο υλικό.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί που κατάφεραν να του αποσπάσουν το μπιτόνι με το εύφλεκτο υλικό και να τον απομακρύνουν από το σημείο.

Όπως δήλωσε ο ίδιος, αποκλειστικά στο Cretalive, η σύζυγος του είναι διαβητική και καρδιοπαθής, ενώ το οξυγόνο είναι απαραίτητο για να παραμείνει στη ζωή!

Ωστόσο, σήμερα το πρωί, του επιβλήθηκε διακοπή ρεύματος, για ένα μεγάλο χρέος που όπως ο ίδιος λέει, αναγνωρίζει ότι έχει προς τη ΔΕΗ, αλλά αδυνατεί να πληρώσει.

Το χρέος αυτό που συσσωρεύτηκε τα τελευταία 2-3 χρόνια, αγγίζει περίπου τις 10.000 ευρώ ενώ εργάζεται μόνον εκείνος σε μία εταιρεία καθαρισμού και είναι αδύνατον να το καλύψει, ακόμη και με διακανονισμό, σε ποσοστό 70% που του ζητήθηκε.

"Το μόνο που θέλω είναι να έχω μία επικοινωνία με τον Προϊστάμενο της ΔΕΗ στο ν. Λασιθίου. Δεν με δέχονται καν. Δεν θέλουν ούτε να μου μιλήσουν! Η γυναίκα μου πρέπει να είναι στο οξυγόνο πολλές ώρες στη διάρκεια της μέρας. Χωρίς ρεύμα κινδυνεύει", τόνισε ο κ. Νίκος που, όπως είπε, οδηγήθηκε σε ένα πρωτοφανές αδιέξοδο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.