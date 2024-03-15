Τυνησία: Δύο νεκροί, 34 αγνοούμενοι από τη βύθιση σκάφους με μετανάστες στα ανοιχτά της Ζαρζίς

Τουλάχιστον 34 μετανάστες αγνοούνται και δύο πνίγηκαν όταν το πλοιάριό τους βυθίστηκε στα ανοιχτά της Τυνησίας, αφού προσπάθησαν να διαπλεύσουν τη Μεσόγειο για να φτάσουν στην Ιταλία, ανακοίνωσε η τυνησιακή εθνοφρουρά.

Το σκάφος είχε αποπλεύσει από τα παράλια της Λιβύης, μεταφέροντας συνολικά 70 άτομα. Οι 34 από τους μετανάστες διασώθηκαν από την ακτοφυλακή, στα ανοιχτά της πόλης Ζαρζίς.

Αυτήν την εβδομάδα η ακτοφυλακή της Τυνησίας περισυνέλεξε επίσης πέντε πτώματα μεταναστών.

Καθώς οι καιρικές συνθήκες έχουν βελτιωθεί τις τελευταίες εβδομάδες, αυξάνονται οι μεταναστευτικές ροές Αφρικανών μεταναστών προς την Ιταλία. Μόνο πέρσι υπολογίζεται ότι 1.313 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους ή αγνοούνται στα ανοιχτά της Τυνησίας, όπως ανέφερε τον περασμένο μήνα μια οργάνωση για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γεγονός που υπογραμμίζει τη συνεχιζόμενη μεταναστευτική κρίση σε αυτή τη χώρα της βόρειας Αφρικής.

